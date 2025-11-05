La alcaldesa de A Coruña, sobre la facultad de Medicina para su ciudad: «La descentralización no resuelve la demanda»
«La descentralización ya se intentó y no se cumplió», recalca Inés Rey
E. P.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reiterado su petición de una facultad de Medicina para la ciudad mientras ha asegurado, en relación a la negociación entre universidades y la postura de la de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta, que "la descentralización ya se intentó y no se cumplió".
"Si ahora se avanza en la descentralización pues muy bien pero no resuelve la demanda que hay", ha aseverado sobre la necesidad de plazas suficientes para atender las peticiones de alumnado en este sentido.
Por todo ello, y apelando a que A Coruña y Vigo - que también la solicita - son "las dos áreas que hacen avanzar en Galicia", ha insistido en esta solicitud. En base a ello, ha instado también a superar "centralismos" y "posturas egoístas" y a "no renunciar" a una facultad de Medicina.
"Si la Xunta se sigue poniendo de perfil es una mala noticia para Galicia", ha aseverado al ser cuestionada por la postura de la Universidade da Coruña (UDC) que, sin renunciar a la petición del grado, se ha mostrado dispuesta a aplazarla a la espera de consensuar mientras tanto la descentralización docente.
"Supeditarnos a ese centralismo compostelano más propio de otras épocas no me parece bien, el futuro de Galicia no pasa por estos posicionamientos egoístas", ha indicado.
La regidora de Santiago celebra el consenso
La postura de la regidora coruñesa difiere de la de su homóloga en Santiago. Goretti Sanmartín, ha celebrado que se haya llegado a un consenso con respecto a Medicina, y ha solicitado a la Universidade de Santiago (USC) que se comprometa a cumplir la descentralización de la docencia y a las universidades que respeten el acuerdo.
Así lo ha trasladado la mandataria municipal preguntada por los medios después de que este martes la Universidade da Coruña (UDC) se comprometiese a retrasar el envío de la memoria de un título de verificación de Medicina hasta el año 2027 -- titulación que reclama impartir y para la que había avanzado su intención de iniciar el proceso -- para lograr el consenso sobre esta cuestión con las otras universidades gallegas y la Xunta.
En concreto, la UDC aboga por un proceso gradual, un concierto único del Sergas con las tres universidades y la participación de profesorado de las tres coordinado por cada institución académica, según trasladó el rector de la universidad, Ricardo Cao.
Según Sanmartín, este acuerdo pasa porque haya una única facultad de medicina pero que esa facultad pueda tener docencia descentralizada en los últimos años de enseñanza.
"Yo creo que todo el mundo tiene que cumplir su parte, por parte de la Universidad de Santiago, potenciar, fomentar y comprometerse a esa descentralización y por parte de las universidades comprometerse a respetar ese acuerdo", ha concluido.
