El balance oficial de un 2025 devastador en Galicia: 118.966 hectáreas quemadas en la tercera peor ola de incendios de su historia

La Xunta de Galicia ha dado por cerrada este martes la campaña de incendios forestales de 2025. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha confirmado las cifras de un año negro para los montes gallegos. Se han quemado 118.966 hectáreas en un total de 1.492 fuegos registrados. Un dato que recorta mínimamente la última estimación del gobierno gallego (120.000 hectáreas provisionales) pero que no oculta el drama que han supuesto los incendios esta temporada, especialmente para la provincia de Ourense.

Además, 2025 quedará para la historia como el tercer peor año en materia de incendios en Galicia desde que hay registros (1976) y el más devastador en lo que llevamos de siglo. Galicia solo ha vivido peores olas incendiarias en 1989, cuando se contabilizaron 198.998,2 hectáreas quemadas, y en 1978, cuando se carbonizaron 119.633,7.

Según los datos de la Xunta, el 45% de los fuegos y el 94% del terreno arrasado este año se produjeron en agosto, mes con un total de 673 fuegos. Hubo 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones durante esta campaña. Del global, el 67% corresponde con monte raso y el 33% restante es arbolado.

Este curso también dejará para la historia algunos de los incendios más grandes en la historia de la comunidad. El fuego iniciado en Larouco quemó más que ningún otro, con 31.778 hectáreas; el de Oímbra arrasó 23.763,65 hectáreas y el de Chandrexa de Queixa 23.036 hectáreas. Otros frentes como los iniciados en A Mezquita, Carballeda de Valdeorras, Carballeda de Avia o Maceda superaron las 4.000 hectáreas.

Por otro lado, las cifras finales de Medio Rural no coinciden con las que ofreció el pasado octubre el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus, que eleva por encima de las 171.000 hectáreas las que se calcinaron este 2025 en Galicia —122.000 a partir de agosto—. Además, el EFFIS especificó dentro de su conteo que las llamas afectaron a unas 5.000 hectáreas de espacio protegido en la zona de Pena Trevinca por dos fuegos distintos registrados en agosto.