Rueda: «A mellor opción e, probablemente a única», es una sola Facultad de Medicina descentralizada

El presidente gallego, Alfonso Rueda, reiteraba una vez más este lunes en rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta la postura clara de su gabinete sobre la titulación de Medicina: una única titulación en la Universidade de Santiago, pero con la docencia de todo el segundo ciclo descentralizada, de forma que se pueda impartir cuarto, quinto y sexto también en las universidades de A Coruña y Vigo.

Interrogado sobre el conflicto abierto a raíz de la petición de la institución coruñesa de poder impartir Medicina en el curso 2027/2028, ha recordado el posicionamiento, ha insistido en que no ha cambiado de idea, «non se pode dicir que é descoñecida» y, aunque ha reconocido que «aínda que desde fóra parece que as posturas non están tan cercanas», se llegue pronto a un acuerdo sobre una descentralización del grado de Medicina de la USC que para el titular del Ejecutivo autonómico es «a mellor opción e, probablemente a única».

Tensa relación entre las partes

A la espera de que ese acercamiento entre las partes pueda dar sus frutos, lo cierto es que la negociación para desatascar el conflicto sobre la titulación parece haberse tensado aún más en los últimos días, sobre todo tras haber acusado el rector de la UDC, Ricardo Cao, de inflexibilidad a la institución compostelana. Algo que molestó profundamente en el seno de la USC, sobre todo teniendo en cuenta que las tres partes implicadas habían acordado que cualquier información relacionada con esta negociación sobre el grado de Medicina se hiciera pública a través del portavoz nombrado por las tres universidades para ello, la UVigo.

En las últimas semanas habían sido exclusivamente los rectores los que habían mantenido diferentes encuentros para intentar desencallar la situación, dejando a un lado a los integrantes del grupo de trabajo nombrado por la Xunta antes del verano para acercar posturas al respecto; miembros que no han sido vueltos a convocar desde finales de julio pasado.

La UDC sigue con su hoja de ruta

Mientras tanto, y a pesar de que las conversaciones continúan abiertas pero sin avances conocidos, la UDC continúa con su hoja de ruta para conseguir la titulación en el curso 2027/2028, tal y como hizo público a finales de mayo pasado.

De hecho, su Consello de Goberno tiene previsto dar este martes luz verde al segundo paso para alcanzar este objetivo, y que consiste en aprobar su petición como declaración de interés.