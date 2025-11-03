Rueda ensalza al PPdeG frente a los partidos que «ideologizan y polarizan»

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG ensalzó ayer a su partido, que «cree que gobernar y gestionar el día a día es lo fundamental» en contraposición con otros partidos que «ideologizan, polarizan y están todo el día a la gresca».

Se refirió así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene la cabeza en «mil líos judiciales» y «no tiene tiempo para gobernar», y a los que «dicen siempre que no» —en referencia velada al BNG— y creen que «hay que tensionar la calle y crear conflicto, pero no gobernar». Ante esto, el PPdeG va a seguir siendo un ejemplo y no se va a «dejar amedrentar», aseguró el líder del partido durante la clausura del Congreso Local del PP de Ponteareas, del que salió elegida la alcaldesa del municipio, Nava Castro como presidenta de la formación local.