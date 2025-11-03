Médicos del Chuac, por un acuerdo por Medicina: «Hay una evidente falta de equidad con A Coruña»

Estimado Conselleiro de Sanidade, Conselleiro de Educación, Rector de la Universidade da Coruña, Rector de la Universidade de Vigo, Rector de la Universidade de Santiago de Compostela:

Los abajo firmantes somos un grupo de facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) que contamos con la acreditación necesaria para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y que expresamos nuestra firme y legítima voluntad de participar en la formación de los futuros médicos de Galicia.

Nos dirigimos a ustedes en el contexto de las negociaciones mantenidas en los últimos meses sobre la docencia del Grado de Medicina, que tienen un impacto directo sobre nuestro futuro académico y profesional. Aunque cada uno pueda tener su opinión sobre el modelo más adecuado de formación médica en Galicia, no es ese el debate que nos ocupa. Nuestra aspiración es clara: poder optar a las plazas de profesorado universitario en Medicina en igualdad de condiciones que otros facultativos del sistema público de salud de Galicia.

Reconocemos y valoramos los avances que se han producido en los últimos años en otros hospitales gallegos, donde se han articulado fórmulas de colaboración docente con las universidades. Facultativos del Área Sanitaria de Vigo han podido acceder a plazas de profesorado universitario de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) vinculadas a dicha área e incluso mantener su vínculo docente tras trasladarse al Área Sanitaria de Vigo. Sin embargo, en el caso de A Coruña, este avance lamentablemente no se ha producido. El resultado es una evidente falta de equidad, que priva a los médicos del CHUAC de las mismas oportunidades que sus homólogos de otras áreas sanitarias.

Creemos, por tanto, perentorio, que se alcance un acuerdo entre las universidades y las consellerías de Sanidade y Educación para poner fin a esta situación de inequidad profesional y que nos permita concurrir a las convocatorias de plazas docentes de Medicina.

Las propuestas que han trascendido —basadas en la descentralización y en la creación de unidades docentes con profesorado mixto entre las universidades gallegas — nos parecen razonables, viables y plenamente coherentes con el espíritu de cooperación interuniversitaria que Galicia necesita. Representan un paso en la dirección correcta y una oportunidad para que nuestras instituciones den un ejemplo de madurez y visión compartida. Un desacuerdo en algo como el reparto porcentual de las plazas no puede ser impedimento para solucionar un conflicto de este calado.

Sabemos que en sus manos está la posibilidad de desbloquear una situación que se ha cronificado en perjuicio de todos. Pocas veces una decisión puede tener un impacto tan directo en la cohesión del sistema universitario y sanitario de Galicia. Ustedes pueden ser quienes transformen un conflicto en un ejemplo de colaboración y liderazgo institucional. La historia reciente recordará a quienes supieron mirar más allá de las fronteras administrativas y poner el talento y el mérito por encima de la geografía. Cualquier otra opción supondrá un freno injustificable para la carrera académica de los profesionales del CHUAC y una pérdida de talento docente para el sistema universitario y sanitario gallego.

Agradecemos de antemano su atención y su compromiso con una solución justa, que permita que los facultativos del CHUAC podamos contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación universitaria de los médicos en Galicia.

Atentamente,

Facultativos del CHUAC con acreditación a cuerpos docentes universitarios (en orden alfabético): Guillermo Aldama López, Samer Amaz, Silvia Antolín Novoa, Alejandro Ávila Álvarez, Eduardo Barge Caballero, Gonzalo Barge Caballero, Ángel Concha López, Ana Lois Iglesias, José Luis López Cedrún, Pedro Jorge Marcos Rodríguez, Álvaro Mena de Cea, Víctor Mosquera Rodríguez, Cecilia Mouronte Roibas, Alberto Jorge Mora, Pablo Parente Arias, María Eva Pérez López, Dolores Sousa Regueiro, María del Mar Tomás Carmona, Rafael Vidal Pérez.