Luis López defiende unos presupuestos para impulsar el municipalismo «más allá de los planes de obras»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, defendió en el Parlamento de Galicia los presupuestos de su institución para 2026 que alcanzarán los 239 millones de euros, lo que supone «una inversión sin precedentes», según sus palabras. Uno de cada tres euros se destinarán a los concellos. Así, reivindicó «su política de apoyo al municipalismo que va más allá de un plan de obras».

En concreto, se reforzará un 30 por ciento la aportación al servicio de ayuda en el hogar (SAF). Además López garantizó su «lealtad institucional» y tendió puentes con otras administraciones. Sin embargo, lanzó un dardo contra el Gobierno central al que recriminó que no «aporta el 50 por ciento que debe aportar» para financiar la atención a la dependencia.

Durante su comparencia en comisión parlamentaria para exponer las líneas generales del presupuesto de su corporación, López reivindicó el «sentidiño» de Galicia y proclamó: «no somos ni seremos una diputación de dos ciudades o de 59 pequeños ayuntamientos; somos la diputación de toda la provincia de Pontevedra, de los 61».

Inversiones

Entre las partidas que incluyen las cuentas de la cámara pontevedresa citó los ocho millones para el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas o el refuerzo de la iniciativa +Provincia hasta los 50 millones de euros para financiar 350 obras. También habrá un Novo Plan Extra, un programa estratégico de inversiones al que se reservan en los presupuestos de 2026 un total de 35 millones.

Desde el PSOE, el parlamentario Carlos López Font aseguró que el de 2026 sí es un presupuesto «histórico», pero aclaró que lo es por las «mayores transferencias recibidas del Estado». «Hicieron desaparecer el área de Igualdad y lo diluyeron en la de Política Social», criticó para exponer que no hay iniciativas «nuevas».

Luis Bará, del BNG, le reprochó que «no se siguiese con programas como el de memoria histórica». «Mantuvieron una partida pero no ejecutan ninguna actividad», denunció. También se quejó de «atrasos en la ciudad de Pontevedra que los dejan en mal lugar».

Ourense y A Coruña

También expusieron sus presupuestos para el próximo año en sede parlamentaria los presidentes de las diputaciones de A Coruña y Ourense.

El presidente de la corporación provincial de Ourense, Luis Menor, explicó que para el próximo ejercicio contarán con un presupuesto de 110,4 millones de euros, lo que supone «un aumento del 5,11%», y subrayó que el «municipalismo y la cooperación con ayuntamientos» serán su «columna vertebral». Además aprovechó para reclamar de nuevo la «eliminación o, si no, la flexibilización» de las reglas fiscales que «están matando a las entidades locales». De hecho, lamentó que estas reglas «impidieron destinar más dinero» a municipios afectados por la ola de incendios.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, reclamó a la Xunta más apoyo para los municipios durante su comparecencia para presentar el presupuesto provincial 2026, que asciende a 256,5 millones de euros. «Un 6,67% más que en 2025», expuso, una cifra que «refuerza el apoyo a los concellos, gasto social, empleo y lucha contra la despoblación».