La Fundación Galtia arranca en 2026 con 3,9 millones, fondos que doblará en 2028

El año que viene empezará a funcionar la Fundación Gallega de Talento Investigador de Alto Nivel, Galtia, que nace con el ambicioso objetivo de «contribuir a la excelencia científica de Galicia» a través de la captación y retención de talento. En palabras del conselleiro de Educación y Ciencia, Román Rodríguez, que presentó esta iniciativa el pasado febrero, Galtia será un medio, no un fin en sí mismo. Es decir, será un mecanismo que permitirá atraer a la comunidad las mentes más destacadas en el ámbito de la investigación científica, para luego integrarlas en el ecosistema gallego de I+D+i, como las universidades, los centros de investigación y tecnológicos o las fundaciones sanitarias.

Para ello, el presupuesto para 2026 es de 3,9 millones, con la previsión de contratar a los cinco primeros investigadores, tres hombres y dos mujeres, a través de una convocatoria abierta de rango internacional. En 2027 se hará otra convocatoria para atraer a otras cinco personas, y la fundación contará con un presupuesto todavía mayor, de 6,5 millones. Finalmente, según se desprende de la memoria de los presupuestos para el próximo año, en 2028 los fondos de Galtia multiplicarán por 2,5 los de 2026, alcanzando los 9,8 millones de euros, y así sucesivamente hasta completar la inversión de 35 millones prevista hasta el año 2030.

De este incremento de presupuesto, además, se desprende que en los años venideros las convocatorias serán para atraer a más de cinco personas al año, puesto que el objetivo es que, para 2030, Galtia haya ayudado a captar 30 investigadores de renombre de todo el mundo. Gracias a ello, la Xunta estima un retorno económico de 177 millones de euros, lo que supondría un efecto multiplicador de 3,3 por cada euro invertido.

De este modo, la futura fundación gallega se inspira en otras instituciones similares hoy ya consolidadas en el país, que arrancaron con esta misma previsión. Es el caso de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados o ICREA, financiada por el Gobierno catalán, que nació para dar respuesta a la necesidad de «nuevas fórmulas de contratación» para competir en igualdad de condiciones con otros sistemas de investigación y captar al personal científico y académico «más extraordinario y de mayor talento»; y también de la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, promovida por el Gobierno vasco para fomentar la investigación científica a través de la captación de talento, tanto internacional como local.

Para conseguir su objetivo, la Xunta ya ha avanzado que a los investigadores que decidan trasladarse a la comunidad se les ofrecerán salarios competitivos y estables, de larga duración, e incentivos de promoción, si bien también tendrán que realizar evaluaciones intermedias para ver el grado de cumplimiento y la calidad de sus trabajos.

Además, dispondrán de un paquete completo de acogida y acompañamiento para mudarse a Galicia, como apoyo a la hora de buscar una vivienda o un colegio para sus hijos, facilitando todo el aspecto logístico que conlleva mudarse de país y haciendo, a la vez, más atractiva la convocatoria.

Su puesta en marcha es tan solo uno de los retos que se ha marcado la comunidad en el ámbito de la investigación para el próximo año, junto con el impulso a las infraestructuras de supercomputación del Centro de Supercomputación y del polo de tecnologías cuánticas de Galicia, y el despliegue de la fábrica de Inteligencia Artificial 1HealthAI, que la Unión Europea concedió a Galicia en la última convocatoria y en la que se invertirán 82 millones de euros. En total, según destacó el conselleiro en su comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de las acciones de su departamento en relación con los próximos presupuestos, en 2026 la dotación en investigación alcanzará un «máximo histórico», con una inversión conjunta de 405,2 millones.