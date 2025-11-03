Empresas compran partes de herencias con guerras familiares por el reparto

Uno quiere vender, otro alquilar, otro quedarse con la vivienda de los padres, la madrina o el tío soltero, pero no tiene ahorros para comprar la parte que le tocó a sus hermanos o primos. Es el inicio de las disputas que desencadena un testamento, incluso en las familias mejor avenidas, cuando entre varios se hereda un piso o casa familiar. Empiezan los desencuentros y las discusiones; si el conflicto se enquista acaba en los juzgados, pero el proceso puede eternizarse y los gastos que uno puede asumir de ese inmueble, para otros son una mochila con la que no pueden o, simplemente, no quieren cargar. La solución pasa, aun perdiendo, por vender esa herencia y, como mucho en dos semanas, olvidarse de facturas, reparaciones y conflictos familiares.

«Evite discusiones y largos procesos judiciales. Olvídese de los problemas familiares y venda en 72 horas». «Compramos proindivisos y herencias. Máxima seriedad y discreción. Consulta gratuita con la máxima explicación y detalle que usted necesite». Así se anuncian empresas que operan desde hace más de una década en comunidades como Madrid, algunas con una cartera de clientes que tienen herencias en Galicia superior al 10%. Desde hace más de dos años, este tipo de compañías que se dedican a comprar partes de herencias también han empezado a ganar terreno en la comunidad gallega. Garantizan «una vía legal, rápida y sin complicaciones» para quienes heredan propiedades «difíciles de gestionar» y que, lejos de ser un regalo esa vivienda, se ha convertido en una carga

«Heredar una propiedad también puede convertirse en una fuente de conflictos, gastos y bloqueos legales», señalan desde Herencias Galicia. La empresa, con sede en A Coruña, destaca su compromiso con la confidencialidad y la discreción, y por ello evita concretar detalles sobre el perfil de sus clientes o los casos que ha gestionado o tiene en cartera. Esta política responde, según explican, a su respeto por la privacidad de quienes acuden a su despacho en busca de soluciones patrimoniales.

La realidad es que uno de los mayores problemas surge cuando no todos los herederos están de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad: uno quiere vender, otro alquilar, otros quedarse con el bien... Ante esta situación, las disputas se alargan durante meses o incluso años debido a la dificultad para llegar a una solución amistosa.

«Nos han llegado herencias que ya llevan 15 años bloqueadas», relatan desde Gestión Integral de Proindivisos (GIP), con sede en Madrid y con más de dos décadas en el sector. Más del 10% de su cartera de clientes, detallan, proviene de Galicia. «El perfil no es específico de un territorio. Se repite por todo el mapa nacional: son herederos de entre 50 y 70 años que arrastran problemas familiares con ese legado. Tienen ya su vida montada, no quieren pagar por algo que no van a disfrutar y quieren solucionar cuanto antes el problema. No quieren que sus hijos hereden el conflicto», explica a este periódico una portavoz de GIP.

El contacto con estas empresas se realiza bien a través de despachos de abogados que informan a sus clientes de este tipo de servicios, o directamente por parte de los afectados a título particular. Una vez realizada la valoración del bien en cuestión, explican desde Gestión Integral de Proindivisos, se formula una oferta. «No existen unos parámetros de tasación ni tablas fijas; se hace una oferta en base a la oferta y demanda de la localidad en la que se ubica el inmueble», detallan. Si se acepta la propuesta, se procede a la recogida de la documentación y, en un plazo de una o dos semanas, la operación de compra queda cerrada. Y el problema, para esa familia, resuelto, aunque sea a costa del precio que perciban por esa propiedad. Las empresas tratarán de lograr que el resto de copropietarios se sumen y hagan una venta conjunta del inmueble. De no conseguirlo, se acabará sacando a subasta pública.

En el rural o con deudas

En la cartera de productos que adquieren estas compañías también figuran propiedades en el rural. Se trata de casas antiguas en la aldea que apenas tienen valor comercial y, en ocasiones, sin escrituras claras, lo que complica o imposibilita la venta tradicional en el mercado.

Además, no todas las herencias son positivas. Algunas incluyen hipotecas, préstamos o deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Si se acepta la herencia, se aceptan también las deudas. Pero si se renuncia, se pierde la parte positiva del patrimonio. «Puedes vender tu parte y cubrir lo necesario, evitando que la carga caiga sobre ti. Es una forma de salvar parte del valor sin asumir todos los riesgos», detallan en Herencias Galicia.

En un contexto donde las renuncias a herencias se han multiplicado, la venta de la parte de la casa heredada se convierte en una salida rápida para quienes buscan deshacerse, al precio que sea, de ese inmueble que solo les trae quebraderos de cabeza.

Por la elevada fiscalidad para las herencias de familiares lejanos, por querer evitar disputas familiares cuando el grueso de los bienes legados son compartidos o, incluso, por el peso de las deudas, son cada vez más los que optan por rechazar las últimas voluntades de sus padres, tíos o amigos. En el primer semestre de este año, se registraron 1.910 renuncias a herencias en las notarías gallegas —casi 11 cada día—, según datos provisionales facilitados por el Colegio Notarial. Se trata de una cifra que, de mantenerse en la última mitad de año, batirá un nuevo récord, ya que 2024 se cerró con 3.859. Son ya el doble que las 2.049 contabilizadas hace una década ycinco veces más que las declaradas el año del estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2008 se rechazaron 734 herencias.

En este primer semestre, las provincias de A Coruña y Pontevedra lideraron los rechazos de testamentos, con 730 y 703, respectivamente. Lejos de estas cifras, se colocan las renuncias en Lugo (244) y Ourense (233).