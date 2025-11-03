El BNG critica los pisos compartidos de la Xunta
REDACCIÓN
Santiago
La portavoz de Vivienda del BNG, Alexandra Fernández, arremetió ayer contra la gran «contrarreforma» en materia de vivienda que el PPdeG «pretende colar» en los presupuestos del próximo año, asegurando que lo que la Xunta llama «alojamientos compartidos» como parte de la «solución habitacional» son en realidad un «nuevo mecanismo especulativo» que permitirá reducir el tamaño mínimo de la vivienda de una forma «desproporcionada». La nueva regulación, dijo, hará que un piso pueda tener apenas 30 m2 frente a los 40 que se exigían hasta ahora.
