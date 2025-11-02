Las universidades darán apoyo psicológico a los alumnos
El Sergas firma un convenio con las instituciones académicas para elaborar un protocolo de atención
REDACCIÓN
El Sergas y las tres universidades gallegas firmaron un convenio de colaboración para la elaboración de un protocolo de acompañamiento psicológico para los universitarios gallegos.
El objetivo principal será velar por el bienestar emocional de la población joven, en un momento de la vida en el que se producen importantes cambios (nueva residencia, distanciamiento familiar, mayor exigencia académica, etc...).
La Xunta destina una partida de 60.000 euros (20.000 euros por universidad) para la realización de actividades formativas y de divulgación. La salud mental representa un tema prioritario para el Ejecutivo gallego, que ya trabaja en la elaboración de un nuevo plan en el que se definirán las líneas de actuación de cara a los próximos años y donde se prestará especial atención al bienestar de la población juvenil.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- La Xunta convocará 1.500 plazas de profesorado el próximo año
- La «locura» de las notas de corte: solo se accede con menos de un 6 en una de cada cuatro carreras
- El BNG pide retirar las sanciones a menores por beber alcohol o fumar
- Galicia tiene 82 colegios y 28 centros de mayores en zonas inundables
- Miedo a la dermatosis: «Si entra nos arruina»
- El Sergas creará plazas itinerantes para que médicos atiendan varios PACs