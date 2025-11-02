Las universidades darán apoyo psicológico a los alumnos

El Sergas y las tres universidades gallegas firmaron un convenio de colaboración para la elaboración de un protocolo de acompañamiento psicológico para los universitarios gallegos.

El objetivo principal será velar por el bienestar emocional de la población joven, en un momento de la vida en el que se producen importantes cambios (nueva residencia, distanciamiento familiar, mayor exigencia académica, etc...).

La Xunta destina una partida de 60.000 euros (20.000 euros por universidad) para la realización de actividades formativas y de divulgación. La salud mental representa un tema prioritario para el Ejecutivo gallego, que ya trabaja en la elaboración de un nuevo plan en el que se definirán las líneas de actuación de cara a los próximos años y donde se prestará especial atención al bienestar de la población juvenil.