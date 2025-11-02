Detenidas 22 personas en A Coruña y otras 12 localidades por venta ilegal de fármacos

La Guardia Civil, en la operación «Grecofar», detuvo a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet, que adquirían con recetas falsas. Las detenciones se han producido en más de una docena de localidades del país, entre ellas A Coruña.

Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas.

Con el operativo se logra determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y el cual es habitual su transporte hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar karcubi, conocida como la droga de los pobres. En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.