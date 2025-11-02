La construcción en madera tiene tirón

Los edificios del futuro serán de madera. En un contexto de lucha contra el cambio climático, este material emerge como pieza clave en un sector dominado por el ladrillo y el hormigón que debe replantear sus cimientos para contrarrestar sus efectos negativos en el medio ambiente. Y es que, tal y como señalan desde la Unión Europea, los edificios están detrás del 40% del gasto energético de los países miembros y del 36% de las emisiones, pero con el uso de la madera, la construcción puede pasar de emitir carbono a reducirlo. Una necesidad a la que Galicia no es ajena, y que cada vez se asienta más en la comunidad: las ayudas públicas para rehabilitación y obra nueva acumulan más interés cada año y, en la última convocatoria, las solicitudes casi triplicaron la oferta.

A través de la Axencia Galega da Industria Forestal, la Xunta ya ha hecho tres convocatorias de ayudas para el impulso de la madera como elemento estructural en la construcción, cada cual con más éxito que la anterior. La primera, en 2020, contó con un crédito de 1,7 millones y recibió, en total, 192 solicitudes. En la siguiente, del 2022, el interés casi se duplicó, alcanzando las 381 solicitudes para un presupuesto de 2,6 millones. Pero fue en la más reciente, la de 2024, en la que quedó patente el tirón que tiene este aspecto en la comunidad. En línea con el incremento de solicitudes, se aumentó el crédito hasta los 5 millones, y ni siquiera así fue suficiente: de las 682 solicitudes registradas, más de la mitad (el 53,5%) se quedaron fuera por agotamiento de fondos.

En total, a través de esta convocatoria, que se resolvió en abril, se subvencionaron 244 proyectos en 174 concellos, con gran presencia de la provincia de A Coruña, que acaparó el 49% de las ayudas. También en Pontevedra se aprecia el interés por el uso de este material, con el 27% de las subvenciones; a la que siguen, a bastante distancia, Ourense (13%) y Lugo (11%). Estas ayudas están dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a particulares para la redacción de proyectos y el uso de productos de madera en la construcción o rehabilitación de inmuebles, y promueven el uso de madera de montes gallegos sostenibles y de la marca ‘Pino de Galicia’.

Pero, ¿por qué es más sostenible la madera que el hormigón? Este último requiere cemento, del que se producen unos 4.000 millones de toneladas al año que están detrás del 8% de las emisiones de CO2 de todo el mundo, derivadas, principalmente, del proceso químico de transformación de la caliza y la arcilla. En cambio, la madera es un material que a lo largo de su vida transforma y almacena CO2, que retiene una vez se corta. Además, el proceso de extracción y manipulación consume menos energía; es un material renovable, que vuelve a crecer; y es reciclable y reutilizable, al contrario que otros materiales; por no hablar de su capacidad como aislante térmico.