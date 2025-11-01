El PP condena que la UDC izase la bandera de Palestina y no la española

El pasado 22 de octubre, la Universidade da Coruña izó la bandera de Palestina en la entrada del Rectorado «en señal de repulsa contra el genocidio en Gaza», con el objetivo de dejarla hasta «el fin de las agresiones del Gobierno de Israel sobre el pueblo gazatí». Un acto que la institución asegura que fue «simbólico y solidario», pero que, pese a ello, se ha ganado las críticas de los populares gallegos, que ayer tildaron el acto de «grave ataque al respeto institucional», al dejar solo las banderas de la universidad y la gallega, y no la española.

«Es una acción premeditada que busca la confrontación», aseguró ayer el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, recalcando que «hay una bandera de España que podría acompañar a la gallega» y que no se deben «utilizar reivindicaciones, por justas que sean, para montar un pequeño lío». «Es un espacio público que nos debe representar a todos», aseguró el popular.

Por su parte, desde la UDC señalan que «no se retiró ninguna bandera», puesto que los mástiles generalmente están vacíos. Al lado de la bandera palestina, añade el texto difundido por la institución, «se puso la de la UDC y, toda vez que había otro mástil y que estamos en Galicia, se puso la de Galicia».