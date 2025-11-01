La Fundación Amancio Ortega entrega al Gobierno gallego la nueva residencia para mayores de Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió ayer al acto de entrega de la nueva residencia pública de personas mayores de Ferrol, que la Fundación Amancio Ortega ha construido en el barrio de O Bertón y cuya entrada en funcionamiento se prevé para el próximo año. Las instalaciones, que ocupan una superficie dotada de 6.500 metros cuadrados de zonas verdes, dispondrán de 120 plazas, y la licitación de la gestión se aprobará en el Consello de la Xunta del próximo lunes.

«Comprobamos por quinta vez consecutiva que esa apuesta ambiciosa, que parecía un poco utópica, ahora es una feliz realidad», destacó el presidente de la Xunta sobre el convenio con la fundación para alzar residencias de este tipo en las siete grandes ciudades de Galicia. Concretamente, las de Santiago de Compostela y Lugo ya están operativas, mientras que la de Pontevedra inició en las últimas semanas la recepción de residentes. La de A Coruña, por su parte, entrará en funcionamiento próximamente.

Sobre la contribución de la entidad, el titular autonómico agradeció su «esfuerzo», asegurando que ahora le corresponde a la Xunta de Galicia «trabajar para que la gente que venga aquí, más de cien personas, pueda disfrutar de estas magníficas instalaciones».

El inmueble, señaló, se enmarca en un entorno urbano en proceso de transformación al estar proyectadas más de 360 viviendas públicas en la misma zona. «El año que viene seguiremos teniendo claro que la apuesta por las personas, la política social, tiene que ser fundamental», manifestó Rueda al respecto, que consideró que, en este ámbito, es necesario «ofrecer servicios de calidad». «Nunca va a ser suficiente, pero cuanto más esfuerzo hagamos más se va a notar», zanjó al respecto.