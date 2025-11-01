La comunidad perfila el primer cribado de salud renal del país
Lo hace de mano de pacientes, sanitarios y la Administración
REDACCIÓN
La Consellería de Sanidade participó, junto a la Sociedad Gallega de Nefrología, la Federación de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Galicia y la Asociación de Lupus en Galicia, en el acto ‘Cuida tus riñones, cuida tu vida’, promovido por la Administración autonómica y Otsuka Pharmaceutical. Se trata de un evento, tal y como destacaron sus organizadores, que marca un «hito en la sanidad gallega y la española», puesto que busca sentar las bases del «primer cribado de salud renal a nivel autonómico» que «podría convertirse en referente nacional en la detección temprana de la enfermedad renal crónica».
Esta enfermedad afecta actualmente a 1 de cada 7 gallegos, y se calcula que el 40% de las personas que la padecen están sin diagnosticar. De hecho, hoy en día más de 4.000 personas en la comunidad necesitan un tratamiento renal sustitutivo, bien sea mediante diálisis o trasplante, lo que es una cifra superior a la media nacional.
