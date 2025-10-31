Multa a Democracia Ourensana por rebasar el gasto electoral

Dos partidos gallegos han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas por superar los límites máximos de gasto en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023. Se trata de Democracia Ourensana, la formación que gobierna en Ourense de mano de Gonzalo Pérez Jácome, y de Manifesto Miñor, una agrupación de Val Miñor, Pontevedra, que nació de un movimiento ciudadano en 2014.

Precisamente, 2023 fue el año en el que el partido de Jácome revalidó su gobierno en la ciudad de As Burgas, obteniendo su mejor resultado hasta la fecha, con 10 concejales (3 más que en 2019) y algo más de 18.000 votos. En las autonómicas del año siguiente, por primera vez el partido obtuvo representación en la Cámara, con un diputado.

En este caso, el Tribunal de Cuentas ha acordado sancionar al partido con una multa de 3.955,80 euros por una infracción muy grave de Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Concretamente, la formación ourensana superó en más de un 10% el límite máximo de gasto electoral.

En lo que a Manifesto Miñor se refiere, se trata de una formación de la comarca de Val Miñor, que en 2023 se presentó a las elecciones del concello de Gondomar situándose como fue la tercera fuerza más votada, con dos ediles, después del PSdeG (que obtuvo 8 ediles y perdió la mayoría absoluta) y el PPdeG, con 6 concejales. La cuarta fuerza política fue el BNG, con un único concejal. En su caso, la sanción impuesta se debe a una infracción grave, por haber superado el gasto electoral de las municipales entre un 3% y un 10%, por lo que deberá abonar 171,40 euros.

Junto con estas dos formaciones, el Tribunal de Cuentas acordó este mes multar a otros 12 partidos, siendo la impuesta a DO la segunda sanción más elevada, después de la de Unión del Pueblo Leonés, que deberá abonar más de 72.000 euros. En total, se han sancionado a 24 partidos en relación con las últimas elecciones municipales, aunque las resoluciones todavía son recurribles ante el Tribunal Supremo.