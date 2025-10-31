Los médicos prevén que en 2030 haya ya relevo a los doctores que se jubilen

Mientras Galicia pierde médicos de familia —62 menos en los últimos dos años— y la Xunta intenta articular medidas para sortear el déficit de profesionales y garantizar la cobertura sanitaria en Atención Primaria a través de su nuevo Plan de Recursos Humanos, la Organización Médica Colegial (OMC) dibuja un panorama bien distinto. «No faltan facultativos», señalan tajantes, aunque luego matizaron: «sí hay déficit en algunas especialidades y en algunos territorios». Lo respaldan con un estudio demográfico que pone cifras a las futuras jubilaciones y a su posible reemplazo. En la comunidad gallega en un horizonte de cinco años se jubilarán el 17 por ciento de los doctores (tanto de la pública como de la privada). Son unos 2.500 profesionales. Pero los colegios médicos calculan que, con los nuevos MIR que se están formando, en un lustro se puedan incorporar al mercado laboral los facultativos suficientes para garantizar su reemplazo. De hecho, cifran la tasa de reposición en un 1,05. De esta manera, si ahora hay 10.689 especialistas, en 2030 habrá 11.176.

Pero estos cálculos tienen muchos matices. En primer lugar, se garantizaría el relevo si todos los MIR terminan su formación y no abandonan, o bien deciden cambiar de especialidad y realizar otra residencia o se marchan a trabajar fuera. Hay incluso algunos que dejan la medicina para optar por otras vías laborales. Además, el envejecimiento de la población elevará la dependencia y las enfermedades crónicas en el futuro lo que aumentará la demanda sanitaria y obligará a un refuerzo de las plantillas. Pero a los colegios profesionales les preocupa que si se forman muchos médicos se genere «una bolsa de paro». Hasta ahora tienen la fortuna de que son uno de los pocos colectivos donde no existe el desempleo. Además, alertan de que este mayor número de facultativos pueda «precarizar» sus condiciones.

Si bien en Primaria los médicos soportan una elevada carga laboral, sus salarios ahora en el Sergas están entre los más altos de España e incluso se les ofrece vivienda en aquellos puntos donde hay más déficit. Y en la especializada además de su sueldo, cobran pluses por horas extra como peonadas, y a eso se añade que un elevado porcentaje combina su trabajo en la pública con la privada y han conseguido que Sanidade les permita seguir cobrando el complemento de exclusividad, solo con un mínimo recorte.

«Estamos mejor, pero seguimos mal», señaló el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo. Los colegios profesionales defienden una mejor planificación para que la formación de nuevos médicos se ajuste a las jubilaciones previstas.

Jubilaciones

En Galicia en cinco años se jubilará el 17 por ciento de los médicos en activo, pero en diez años será el 30 por ciento. De hecho, es la tercera comunidad con más jubilaciones previstas para la próxima década. Además, en la comunidad gallega hay menos médicos por kilómetro cuadrado que la media nacional (0,49 frente a 0,55).

A pesar de ello, los colegios médicos señalan que ya hay «demasiadas facultades de Medicina» en España, aunque reconocen que la tasa de titulados se sitúa por debajo de la media de la OCDE (13,6 por cada 100.000 habitantes frente a 14,5).

La oferta de plazas para estudiar Medicina se elevó en la púbica un 50 por ciento en los últimos quince años, pero donde más creció fue en la privada: un 258 por ciento.