Luz verde ambiental a una mina a cielo abierto en Ordes para sacar cuarzo
REDACCIÓN
La Xunta concedió la declaración de impacto ambiental al proyecto de Erimsa de una mina a cielo abierto de 1.000 hectáreas para la extracción de cuarzo en la comarca de Ordes (A Coruña).
La resolución, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), sostiene que esta mina a cielo abierto en los ayuntamientos coruñeses de Frades, Mesía, Ordes y Oroso «es ambientalmente viable» siempre y cuando se cumplan los condicionantes y con la vigilancia ambiental estipulada.
Tras un total de 177 alegaciones de personas físicas y jurídicas, la Consellería de Medio Ambiente concede esta autorización a un proyecto de explotación durante 30 años y una inversión próxima a 6 millones de euros.
Erimsa, empresa con sede en A Coruña —forma parte de la compañía Elkem AS (Noruega)—, obtuvo en 2015 un permiso de investigación para evaluar la extracción de cuarzo. Replanteó el proyecto de la mina para recortar unas 160 hectáreas respecto a lo previsto inicialmente y redujo su proximidad al río Tambre. Las previsiones de esta explotación son de 384.841 toneladas de cuarzo metalúrgico. Esta mina se proyecta en zona de producción agraria, por lo que la empresa prevé el alquiler de fincas para los trabajos, si bien los propietarios no podrán incluirlas en su solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), con la consecuente pérdida de condición de producción ecológica en las parcelas inscritas.
