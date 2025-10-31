Galicia recibe 11,4 millones para el Bono Alquiler Joven
REDACCIÓN
Santiago
El Gobierno dio ayer luz verde definitiva al reparto económico del Bono Alquiler Joven, por lo que concede a Galicia 11,4 millones a Galicia, un 5,70% del total de 200 millones de euros a repartir. Se trata de la misma cantidad que el año anterior, por no haber Presupuestos Generales, un aspecto que la Xunta recriminó.
En esta línea, la Xunta ha optado por ampliar la convocatoria de 2024 para beneficiar a aquellas personas solicitantes que no pudieron acceder por el agotamiento de los fondos.
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- La Xunta convocará 1.500 plazas de profesorado el próximo año
- La «locura» de las notas de corte: solo se accede con menos de un 6 en una de cada cuatro carreras
- El Gobierno frena la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9
- La Xunta debe buscar relevo a 5.000 empleados públicos en solo cinco años
- El BNG pide retirar las sanciones a menores por beber alcohol o fumar
- Galicia tiene 82 colegios y 28 centros de mayores en zonas inundables