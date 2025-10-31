Fallece el periodista Emilio Quesada a los 95 años

El periodismo coruñés llora este viernes al veterano periodista Emilio Quesada, fallecido en las últimas horas en A Coruña a los 95 años. Además de ejercer el periodismo a lo largo de varias décadas, se desempeñó profesionalmente como abogado, funcionario, profesor y hasta concejal en el Concello durante más de tres lustros.

Como periodista, ejerció en diarios como El Ideal Gallego, la Hoja del Lunes o la Voz de Galicia como colaborador. La Asociación de la Prensa de A Coruña le dedica anualmente un premio periodístico que lleva su nombre, que resalta los valores históricos o actuales de A Coruña, de sus instituciones o de sus habitantes.

Precisamente, dicha asociación ha hecho público un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de su socio número 163, quien era también el más veterano y el que llevaba más tiempo en la agrupación, a la que se sumó en 1968.

Aunque ha trabajado en diversos puestos, su gran vocación era la de ser periodista, lo que dejó claro en su carta de ingreso en la APC. "Mi verdadera vocación ha sido siempre el periodismo, ya desde aquellos lejanos años (1950) en los que ayudaba a mi tío en la sección deportiva, vocación que, provisionalmente me vi obligado a compartir con otras actividades porque el matrimonio estaba en puertas y la exigua gratificación que recibía no me alcanzaba ni para pagar el alquiler", escribía.

El periodista será velado en Servisa, a partir de las 17.00 horas de este viernes y sábado. El próximo lunes, a las 19.15, habrá una misa en Santa Lucía en su memoria.