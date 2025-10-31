Los peregrinos estallan en redes sociales contra 'Gorda y Carlos': "Creo que todos les hemos odiado durante el Camino"

Gorda y Carlos 14/09/2025. Es la inscripción que, desde hace aproximadamente un mes, está plasmada con rotulador permanente en la práctica totalidad de los mojones de los últimos 100 kilómetros de la ruta francesa a Compostela y, por la cual, los peregrinos han estallado en redes sociales con numerosas publicaciones de denuncia ante un nuevo comportamiento incívico en el Camino de Santiago.

Comentarios como "Una vergüenza. No tienen respeto ni educación", "La gente es tonta" o "El miércoles acabamos en Santiago, era monotema. Creo que todos hemos odiado a Gorda y Carlos durante el Camino", han inundado vídeos como el publicado en TikTok por Gonzalo (@whereisgonz), en el que se ven estos garabatos en cada mojón de los últimos kilómetros del Camino Francés.

Tal y como muestra este tiktoker en su perfil a medida que avanza por el Camino en tierras gallegas, en cada punto kilométrico con el que se encuentra descubre una nueva pintada: "Gorda y Carlos, ¿Qué pasa con esto?. Todo el Camino viéndoos. ¿Qué necesidad hay de estar poniendo vuestros nombres en todos los mojones y manchando estos lugares tan bonitos? ¿En qué momento preparáis la mochila y metéis un rotulador permanente para nada más que ensuciar todo?. Basta ya", denuncia Gonzalo.

Esta nueva actitud incívica en el Camino de Santiago, reaviva el viejo debate de la paulatina pérdida de identidad de una ruta que en los últimos años ha experimentado una gran masificación, principalmente en el tramo que va desde Sarria a la capital de Galicia, el preferido por miles de peregrinos que buscan recorrer la distancia mínima para obtener la Compostela.

Podría tratarse de un peregrino y su perra

Después de casi un mes desde que aparecieron estos garabatos en los mojones de los últimos kilómetros del Camino Francés, un comentario escrito por una chica malagueña hace cuatro días en el vídeo publicado por Gonzalo apuntaría a que el responsable de estas pintadas sería un peregrino que realizó la ruta en septiembre junto a su perra: "Que sepáis que ya sabemos quienes son. Gorda es el nombre de su perra y Carlos es de Puertollano", explica esta chica con el nombre de usuario @Flybeyondsky.