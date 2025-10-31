Uno de cada cinco facultativos sigue activo tras superar los 65 años

Aunque la Organización Médica Colegial (OMC) defiende que «no faltan médicos» sino que están «mal redistribuidos», el sistema público de salud intenta alargar la vida laboral de sus facultativos al máximo. Ahora mismo pueden trabajar hasta los 70 años, pero la Xunta ha reclamado en varias ocasiones que se amplíe hasta los 72. Pero también hay doctores con consulta privada a los que les cuesta colgar la bata.

Según los datos del estudio de la OMC, en Galicia el 20,8 por ciento de los médicos de más de 65 años siguen en activo tanto en la pública como en la privada. La plantilla de facultativos en Galicia es la cuarta más envejecida del Estado: cuatro de cada diez ya superan los 55 años. De hecho, la edad media de un médico en la comunidad autónoma se sitúa en los 48,7 años. Aun así, está empezando a entrar sangre nueva y hay un 22,6 por ciento de doctores con menos de 35 años.

Movilidad

La falta de médicos en algunas especialidades como Medicina de Familia ha desatado además una competencia feroz entre comunidades para atraer profesionales. En el saldo de movilidad entre autonomías, Galicia sale ganando, según los datos de la Organización Médica Colegial. Atrajo 377 médicos colegiados más de los que se marcharon. La Comunidad Valenciana y Baleares son las regiones que captaron más profesionales y Madrid y Cataluña, las que más perdieron.

En cuanto a la fuga de médicos al extranjero, la OMC minimizó su impacto: en lo que va de año 1.600 doctores solicitaron en España un certificado de idoneidad para poder ejercer en otros países, pero solo causaron baja en los colegios 153.