La Asociación Forestal de Galicia carga contra el modelo de gestión de la biomasa para prevenir incendios

Pasado un par de meses desde la ola de incendios de este verano que arrasó más de 110.000 hectáreas en la comunidad y una vez «calmada y enfriada la situación», la Asociación Forestal de Galicia (AFG) ha querido exponer su reflexión sobre esta nueva generación de fuegos en un análisis que incluye una reprobación al actual sistema de franjas de protección de las poblaciones, un aviso a la Xunta para que incremente el personal dedicado a la prevención y a la extinción o que plantee medidas innovadoras para atacar la nueva tipología de incendios.

La crítica más intensa de la asociación —que cuenta con 30.000 socios y asociados distribuidos por el 70% de los concellos— va dirigida a las franjas de gestión de biomasa, esta porción de tierra de 50 metros alrededor de los núcleos de población que tienen que desbrozar los propietarios. Asegura la AFG que es «muy difícil» mantenerlas limpias como requiere la ley y que depositar esta responsabilidad y su coste en el dueño «resulta excesivo, discriminatorio e injusto».

Por ello, proponen que se «mutualice» el gasto entre el conjunto de la sociedad y que se cambie el sistema de medición, para que en vez de una «línea imaginaria» circundante del núcleo habitado, se mida desde las paredes de las edificaciones, eso sí, respetando esos 50 metros.

También plantea que la altura del manto vegetal sea tolerable hasta los 50 centímetros, ya que de otra forma se obliga a los dueños a realizar varias rozas a lo largo del año.

La asociación de propietarios quiere aclarar además el concepto de monte «limpio», que debería sustituirse por «rozado», y que aún así sería «muy difícil» de mantener dada la rapidez con que se genera la vegetación. Lo de monte «limpio», entendiendo como tal la eliminación del matorral, sería «inviable económicamente y ecológicamente, muy perjudicial».

Medidas innovadoras

Consciente de la evolución de los incendios hacia una nueva tipología, la Asociación Forestal de Galicia requiere a la Xunta que «idee» nuevas propuestas «que eviten la propagación sin control de los grandes fuegos», algo que pasó este verano, que registró el incendio más grande de la comunidad desde que hay datos.

Además, reclama una mayor inversión en prevención y aumentar los recursos humanos, de forma que el personal trabaje todo el año, dejando claro, cuál es la administración que tiene la responsabilidad de estas tareas «sin confundir a la opinión pública».

«Todos los indicios parecen llevar a que cada vez los incendios van a ser más virulentos y hay que prepararse para poder afrontarlos técnicamente de la manera más eficiente posible, políticamente desde la unidad y la sensatez, huyendo de populismos y asumiendo cada quien sus responsabilidades», indica la AFG.

También desea enfatizar que los dueños no son responsables del problema del fuego por tener monte y que cuando se produce un gran incendio, arrasa tanto con tierras abandonadas como con las bien gestionadas.