Alto seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios
Según Sanidade, en Galicia la participación fue de casi el 93%
REDACCIÓN
Los técnicos superiores sanitarios empezaron ayer la huelga convocada a nivel estatal, que también se mantendrá hoy y los días 3 y 4 de noviembre, para exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo. Según informó la Consellería de Sanidade, en Galicia esta convocatoria tuvo un alto seguimiento: el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias fue del 92,78%.
Por su parte, en la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos, en la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el seguimiento fue algo menor, del 81,82%. Eso sí, los servicios mínimos se mantuvieron al 100%.
Hoy continuará la huelga, que afectará a los servicios de pruebas diagnósticas, tratamientos radioterápicos, cribados poblacionales y técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades, según recordaron los técnicos.
