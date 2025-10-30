Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta cifra en un 13% el apoyo a la huelga de docentes en su segundo día

Un centenar de profesores se encierran en sus colegios

REDACCIÓN

Santiago

Más de un centenar de docentes se han encerrado en la noche del martes en seis centros de Galicia —en varios de ellos, hasta un total de 18 horas— para reclamar a la Consellería de Educación «mejoras reales» tanto en el ámbito laboral como en la enseñanza pública.

Según detalla la CIG-Ensino, esta acción está enmarcada dentro del paro laboral de 48 horas del martes y ayer, convocado por este sindicato y STEG «por primera vez desde los años ochenta en la enseñanza pública».

La Xunta ha situado en un 12,9% el seguimiento de la huelga ayer. En su primer día apuntó a un seguimiento del 13,6%. En declaraciones a Europa Press, la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, advirtió de que «no va a entrar en el debate de los números» y acusó a Educación de dar el mismo número que en la huelga del 25 de septiembre. «Tenemos claro que la huelga está siendo un éxito», enfatizó.

