El plan de normalización del gallego irá al Parlamento en el primer trimestre

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, reivindicó ayer en comisión parlamentaria la subida de un millón de euros en la partida de presupuestaria destinada a impulsar la lengua gallega —que crecerá un 8,7% hasta alcanzar los 13—, mientras que la oposición ve las cuentas «estancadas» y no mejor que «un catálogo de anuncios».

Los presupuestos de Cultura para 2026 ascienden a 150 millones de euros y el conselleiro puso el acento en el «esfuerzo» destinado a poner en marcha las acciones que resulten de la renovación del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que la Xunta espera comenzar a tramitar en el Parlamento «en el primer trimestre del año». Campos solicitó a los grupos «negociar» y tratar de llegar a «un pacto por la lengua que permita fortalecer el mayor tesoro» de Galicia.

Por el BNG, Mercedes Queixas reprochó que se hable del proceso de actualización del plan de normalización, pero sin «no se incluirlo en los presupuestos». «Estamos deseando saber si van a aplicar el resultado de ese proyecto de actualización del plan, porque en los presupuestos no está», censuró.

La diputada del PSdeG Silvia Longueira lamentó que la promoción del gallego se mantenga «en cifras muy semejantes al ejercicio anterior, con un pequeño impulso» y señaló que están «muy lejos» de la cantidad destinada en 2009-2010 pero, en todo caso, «bastante lejos de lo que se supone que debería de ser una normalización efectiva».

Campos enfatizó que hay un millón de euros más para aplicar medidas «de apoyo y estimulo del uso de la lengua gallega», aunque indicó que no son «tan atrevidos de poner nombre a medidas cuando se está elaborando el plan».