El Parlamento pide al Gobierno central reforzar la lucha contra el narcotráfico
La demanda, que partió del PP, contó con el respaldo del Bloque y el PSOE
REDACCIÓN
El Parlamento gallego demanda por unanimidad al Gobierno central un refuerzo de medios y efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente al narcotráfico en el litoral gallego, con especial atención a la Costa da Morte. La diputada popular Paula Mouzo fue la encargada de defender la iniciativa durante la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, en la que el PP pide reforzar los puestos de la Guardia Civil en las Rías Altas, dotarla de mejores embarcaciones y revisar la dotación de medios personales y materiales.
En su memoria correspondiente al año 2024, la Fiscalía General del Estado advierte, precisamente, del incremento del narcotráfico en la provincia de A Coruña y, singularmente, en la Costa da Morte, así como también en Barbanza, Carballo, Betanzos y Ferrol.
Mouzo señaló que esta iniciativa pretende dar una «respuesta contundente» a la problemática del narcotráfico en Galicia y, especialmente ahora, en esa parte más abrupta del litoral.
Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias puso en valor el «compromiso firme» del Gobierno central con el refuerzo «sin precedentes» de los medios materiales y personales. En este sentido, también insistió en que la Xunta debe de «tener voluntad de colaborar, lealtad institucional y no crear alarma social».
El BNG apoyó la iniciativa, ya que «tiene claro» la realidad de la Costa da Morte, aunque el diputado Óscar Insua afeó al PP que desconozca que en esa zona la Guardia Civil no tiene base, por lo que no puede tener más barcos ahí.
