Ourense es la capital de provincia con la tarifa de agua más barata de toda España
De las cinco ciudades analizadas en Galicia, Vigo tiene el recibo más caro
REDACCIÓN
Ourense es la capital de provincia con la tarifa anual de agua más barata de España. Así se desprende de un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que revela que en la ciudad de las Burgas el precio medio por un consumo anual de 150 metros cúbicos de agua se sitúa en los 148 euros por hogar. Una información que ha llegado, precisamente, la misma semana en la que el concello ourensano aprobó, de forma definitiva, la subida del recibo del agua: el contrato de la empresa que presta el servicio, Viaqua, está caducado desde 2017, por lo que el incremento previsto es de un 40 por ciento.
Además de las capitales de provincia, la Organización de Consumidores y Usuarios también hizo el cálculo en Vigo, que resultó ser, de las cinco ciudades gallegas analizadas, la que tiene el recibo del agua más elevado, de 286 euros al año. En el cómputo global, la ciudad olívica ocupa el puesto 25 de 54.
A Vigo la siguen A Coruña y Pontevedra, que ocupan los puestos 38 y 39 en la lista, con un recibo anual medio de 238 y 230 euros, respectivamente. Finalmente, Lugo, en el puesto 43, tiene una tarifa anual de 215 euros.
De este modo, el estudio de la OCU confirma la gran disparidad que hay en las tarifas del agua, que son de competencia municipal, entre las diferentes ciudades. Una diferencia que es todavía más acusada en el conjunto del país: si entre el recibo más barato y el más caro en Galicia hay una variación del 93%, en España esta diferencia es del 248%. Esto es, el precio más caro, el de Barcelona, con un coste anual de 516 anual, es dos veces y media superior al del concello ourensano.
Otras de las ciudades con las tarifas más caras de España son Sevilla (483 euros al año), Huelva (455 euros/año), Almería (447 euros/año) o Cádiz (446 euros/año); mientras que, entre las más baratas, se encuentran Palencia (151 euros/año), Melilla (156 euros/año), Soria (165 euros/año) o Guadalajara.(178 euros/año).
