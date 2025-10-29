La Xunta enviará directamente a Bruselas sus proyectos para el fondo social del clima

Tres conselleiros —Diego Calvo (Presidencia), Ángeles Vázquez (Medio Ambiente) y María Martínez Allegue (Vivenda)— han denunciado que el Gobierno central «incumplió» el plazo para presentar ante la Comisión Europea (CE) las propuestas para acceder a casi 7.000 millones del fondo social del clima. En respuesta ante su «incompetencia y dejadez», la Xunta remitirá directamente a Europa sus propuestas.

Así lo revelan los conselleiros, tras la respuesta a una consulta del Gobierno gallego por parte de la directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono, Beatriz Yordi, que certifica este incumplimiento.

«Los Estados miembros deberían haber presentado a la Comisión su plan social para el clima a más tardar el 30 de junio de 2025. España no ha presentado oficialmente todavía su Plan Social para el Clima a la Comisión Europea», recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

En una coyuntura en la que la Xunta había avanzado que presentaría casi 60 proyectos por importe de alrededor de 2.000 millones de euros para optar a los fondos del plan social por el clima, los tres conselleiros incidieron en que la sensación es de «máxima preocupación» y explicaron que se dirigieron a la CE ante la ausencia de «información» por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

La responsable de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó la relevancia de los objetivos de los planes sociales por el clima y criticó la actitud del Ejecutivo estatal y también su falta de información.

Como titular del área con la que estarían vinculados los proyectos gallegos que acumularían la mayor cuantía (unos 1.460 millones), Allegue lamentó esta muestra más «de inoperatividad e incompetencia de un Gobierno central» al que la Xunta incapaz de «gestionar» de acuerdo con sus responsabilidades. Y Calvo censuró que el Ejecutivo central no actúe con los parámetros de cogobernanza que pide la UE.