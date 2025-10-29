La rebaja fiscal en los contratos de vitalicio será del 50%
Está limitada a mayores de 65 con discapacidad
En una Galicia cada vez más envejecida, el hogar se presenta como el mejor lugar para ser cuidado. Frente al modelo residencial, la Xunta apuesta por una fórmula con raíces jurídicas propias: el contrato de vitalicio, una figura que hasta ahora ha tenido cifras anecdóticas debido a su fuerte presión fiscal. A partir del próximo año, este instrumento, por el cual una persona cede sus bienes a un tercero a cambio de asistencia integral de por vida, recibirá un impulso gracias a una rebaja fiscal de más del 50%, limitada a quienes superen los 65 años y tengan una discapacidad mínima del 33%.
Estas bonificaciones se aplicarán en tres frentes: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se reduce del 8% al 4%; el Impuesto de Donaciones se equipara al de familiares cercanos, lo que puede suponer más del 50% de ahorro; y se elimina la tributación de la garantía de reintegro en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
