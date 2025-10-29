La «locura» de las notas de corte: solo se accede con menos de un 6 en una de cada cuatro carreras

Ingeniería Forestal, Comercio, Bellas Artes, Sociología o Turismo. Estas son algunas de las titulaciones que ofrecen las tres universidades gallegas en las que este curso se han podido matricular alumnos con una calificación inferior al 6, que este año han vuelto a ser menos que en el anterior. De hecho, tan solo el 24,9% de las carreras gallegas han tenido una nota de corte de entre un 5 y un 5,99 este 2025, cifra que, en 2024, fue de casi un 30%. Este incremento de las notas, reconoce Irma Álvarez Diéguez, orientadora en el instituto Politécnico de Vigo, es una «locura», si bien responde a una tendencia de la que llevamos años siendo testigos.

Concretamente, de las 194 titulaciones universitarias que se ofrecen en Galicia —incluidos grados, simultaneidad de grados y programas académicos con recorrido sucesivo o PARS, que vinculan una titulación de grado con un máster—, este año tan solo 48 tienen una nota de corte de un 5,99 o menos, esto es, un 24,9%. La mayoría, 22, se corresponden con la Universidade de Vigo (UVigo), que también es la que tiene la mayor oferta, con 73 titulaciones. Otras 17 son de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que en total ofrece 66 titulaciones; y las 9 restantes, de la Universidade da Coruña (UDC), que en total ofrece 55.

Entre estas titulaciones se encuentran algunas como el grado en Dirección y Gestión Pública o la Ingeniería de los recursos mineros y energéticos, en la UVigo; Historia del Arte, Filosofía y Ciencias Políticas, en la USC; o Máquinas Navales y el Doble grado de Inglés y Gallego de la UDC.

Notas de corte en las titulaciones gallegas / Hugo Barreiro

En el lado opuesto de la balanza están las carreras para las que es necesario tener una nota de admisión de 10 o más que, curiosamente, mantienen una proporción similar a las que tienen una nota de corte inferior a 6: este 2025 fueron 45, es decir, el 23,2% del total. La gran mayoría, 19, se encuentran en la USC, que este año alberga, precisamente, la titulación más exigente en cuanto a calificación: el doble grado de Matemáticas y Física, que fue la única titulación en toda Galicia que este año obtuvo una nota de corte superior al 13, con un 13,314. Otras 14 titulaciones que requieren más de un 10 pertenecen a la UVigo, y las últimas 12, a la universidad herculina. En esta línea, también llama la atención que, para entrar en más de la mitad de las titulaciones (51,5%), sea necesario tener una nota de 8 o superior.

Menos que en 2024

Finalmente, en comparación con el año pasado, este 2025 hubo menos carreras con una nota de corte inferior a 6, a pesar de que la oferta total ha sido ligeramente superior (en cuatro titulaciones). De las 190 titulaciones que se ofrecieron en 2024 entre las tres universidades gallegas, 56 tuvieron una nota de corte de entre 5 y 5,99, esto es, el 29,9%. Del mismo modo, también fueron más las carreras con una calificación superior a 10: 53, esto es, el 27,9%.

Cuestionada al respecto, Irma Álvarez, que trabaja como orientadora en un instituto vigués y conoce de primera mano cómo afecta a los alumnos este aumento de las notas de corte, reconoce que es «una locura», y que este incremento también se nota en las titulaciones de Formación Profesional. La exigencia más alta, señala, es la del bachillerato científico, que es el que «está enfocado a carreras sanitarias y a los ciclos de sanidad, que tienen notas muy elevadas». Es ahí, señala, donde se «percibe el alumnado con más ansiedad». Sin embargo, la presión por acceder a una carrera es tan solo uno de los muchos factores que influyen en los problemas de estrés y salud mental que, cada vez más, indica, padece la juventud.

Del mismo modo, sobre si tener que conseguir notas elevadas desmotiva o no a los alumnos y alumnas de bachiller, Álvarez explica que generalmente « son los mejores estudiantes los que optan por carreras con la nota más elevada» y que, en todo caso, aunque a la hora de orientar a los alumnos siempre tratan de ser «realistas», también promueven «que sean ellos quienes digan qué es lo que les gusta y normalmente les gusta aquello en lo que destacan, lo que se les da bien». «Normalmente», asegura esta orientadora, la elección de la carrera «coincide» con la trayectoria académica de los estudiantes y con sus notas.