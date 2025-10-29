Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC

Nueva mañana de movilizaciones en el entorno de San Caetano. Si ayer fueron los docentes de la comunidad los que rodearon el complejo administrativo de la Xunta para demandar un cambio de guión en las políticas educativas gallegas, hoy han sido más de 1.000 taxistas llegados desde toda la geografía autonómica los que han cercado la sede del Ejecutivo autonómico para demandar una mayor implicación al Gobierno de Alfonso Rueda en el control de las licencias de VTC en Galicia.

«Estamos aquí para denunciar que la Xunta tiene el grifo abierto con respecto a las licencias de VTC, que está otorgando sin ningún tipo de control. Hablamos de licencias que en su propia tarjeta de transportes indica que únicamente pueden realizar servicios interurbanos pero la realidad es completamente distinta», explicaba el taxista compostelano Miguel Ángel Mera.

Con silbatos y haciendo sonar continuamente el cláxon de sus vehículos, los taxistas entregaron en el registro de San Caetano un manifiesto en el que demandan a la Xunta que «que no se concedan nuevas autorizaciones VTC a aquellas empresas que operen de forma irregular en la comunidad, realizando servicios urbanos. Con mención especial a las empresas de la Comunidad de Madrid, cuya actividad está generando una importante pérdida económica en el sector gallego». Además, el sector del taxi reclama la revocación de las licencias de VTC otorgadas a empresas que presentaron datos fiscales y direcciones falsas, así como a aquellos que acumulen tres o más denuncias por realizar servicios urbanos ilegales y demandan a la Xunta que entable conversaciones con las aseguradoras para desvincular la valoración de las VTC respecto a la de los taxis, con el objetivo de evitar que los siniestros de las primeras incrementen los costes del seguro para los taxistas gallegos, tal y como está aconteciendo.

La protesta estuvo organizada por taxistas vigueses, de hecho una gran parte de los vehículos presentes en San Caetano procedían de la ciudad olívica, donde el sector no está asociado a Fegataxi. Sin embargo, las legítimas reivindicaciones provocaron que taxistas de A Coruña, Santiago y villas más pequeñas como Baiona, Sanxenxo, Poio o Nigrán acudieran también a la capital gallega para demandar la implicación de la Xunta.

«Consideramos que el servicio público hay que cuidarlo. Hay mucha gente que apunta que el precio de las VTC es más barato pero si siguen colonizando el mercado habrá que verlo y ya hay experiencias en diferentes ciudades europeas y españolas sobre picos de precios cuando aumenta la demanda. Nosotros tenemos unas tarifas fijadas por los ayuntamientos y que la Xunta aprueba», recordaba Mera.