La Xunta rebaja a 812 las construcciones del litoral que pueden tener un segundo uso

El Gobierno gallego inició este martes el proceso de información pública del catálogo que recoge las 1.582 construcciones y yacimientos arqueológicos ubicados en el litoral que la Xunta considera que se deben considerar como bienes de valor cultural y someter a protección.

Entre ellas figuraban 867 a las que se le podía dar un segundo uso distinto al original para facilitar su recuperación, pero frente al cálculo inicial, ahora el número se ha rebajado a 812. Se han perdido 55 con las revisiones, a falta todavía del procedimiento de exposición pública para recoger alegaciones. En la provincia de Pontevedra, estos bienes han pasado de 305 a 290.

Y también, frente a lo avanzado por la Presidencia de la Xunta, todas estas edificaciones no están en desuso ni vacías ni en ruinas y no necesitan tampoco una segunda oportunidad par volver a la vida. Solo se encuentra en situación de abandono una parte, mientras que las demás están plenamente operativas y en uso, tanto de carácter particular como institucional, tal como se recoge en el catálogo y precisa la Consellería de Medio Ambiente.

«El cambio de uso solo se aplicaría a algunos de los bienes de tipo arquitectónico e industrial [los 812]. En todo caso, no es algo obligatorio porque, efectivamente, algunos de los elementos catalogados en estas categorías pueden tener ya en estos momentos un uso activo e acorde con su naturaleza original. Con todo, se trata de cambios que tendrán que ser aprobados por la Xunta», indica Medio Ambiente.

Por eso, en la relación de los 812 figuran bienes en ruinas o vacíos, pero también otros sorprendentes para los que el Gobierno gallego ve opciones de un segundo uso. Entre estos aparece, por ejemplo, el viejo puente internacional de Tui diseñado por el estudio parisino de Gustave Eiffel.

Pero también hay monasterios, como el de Oia —en proceso de transformación en hotel—, iglesias, capillas, puentes romanos y medievales, cocheras, pazos, muelles, hornos... además de numerosas edificaciones institucionales funcionando o viviendas particulares.