La Xunta pide «agilidad» a las confederaciones hidrográficas para evitar que las cenizas lleguen a los ríos
Municipios de la provincia de Ourense la provincia más afectada por los fuegos del verano, se quejen de que, aunque la lluvia no ha sido torrencial, es posible que las cenizas ya lleguen a sus captaciones
E. P.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reclamado este martes «agilidad» a las confederaciones hidrográficas, dada la necesidad de apurar los trabajos para evitar que la ceniza de los incendios forestales llegue a las captaciones y a los ríos.
En declaraciones a los medios en Vigo, la conselleira ha recordado que Aguas de Galicia ha concluido las tareas que le corresponden en los lugares en los que tiene competencias.
«Desde el minuto cero, en los lugares donde tenemos competencias, que es donde está Augas de Galicia, ya se hicieron todos los trabajos», por lo que ahora la Xunta exige «esa misma agilidad también» a las confederaciones hidrográficas.
Ha insistido en que las confederaciones «tienen unas competencias, y por lo tanto unas obligaciones, y ahí les pedimos agilidad porque es fundamental».
En este sentido, la conselleira ha considerado «normal» que algunos municipios de Ourense, la provincia más afectada por los fuegos del verano, se quejen, ya que aunque la lluvia no fue torrencial es posible que las cenizas ya lleguen a sus captaciones.
Para paliar los posibles daños, Vázquez ha recordado que «la manera de frenarlas es con acciones justo al lado de las captaciones, al lado de los ríos» de forma que pese a que la Xunta puede hacer «actuaciones puntuales», deben ser la Confederación y el Ministerio de Transición Ecológica quienes se ocupen de estas tareas, ha resumido.
