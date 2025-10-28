Sanidade amplía el cribado de cáncer de pulmón
REDACCIÓN
Santiago
El Servizo Galego de Saúde ampliará su cribado de cáncer de pulmón a toda Galicia, orientado a personas que fuman o que lo han dejado en la última década, para lo que citará a 49.000 personas de entre 55 y 74 años.
