Sanidade amplía el cribado de cáncer de pulmón

REDACCIÓN

Santiago

El Servizo Galego de Saúde ampliará su cribado de cáncer de pulmón a toda Galicia, orientado a personas que fuman o que lo han dejado en la última década, para lo que citará a 49.000 personas de entre 55 y 74 años.

