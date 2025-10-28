Llega el invierno a Lavacolla: 23.000 plazas y 128 vuelos menos a la semana

Con la temporada de invierno ya en marcha en el aeropuerto de Santiago, todo apunta a que será muy frío, teniendo en cuenta que los recortes de Ryanair conllevan una reducción de casi un tercio de la actividad total de la terminal de Rosalía de Castro. Serán cinco meses, hasta el 28 de marzo de 2026, cuando se inicie la temporada de verano, muy crudos. Lo que venga después todavía es una incógnita, con la salvedad del nuevo vuelo entre Lavacolla y Nueva York, pues aún habrá que salvar otro bache muy profundo, las obras de reposición del pavimento de la pista que obligarán a cerrar el aeropuerto completamente durante 35 días, del 23 de abril al 27 de mayo.

En todo caso, Aena confirma a que esta temporada de otoño-invierno, que arrancó el domingo, operarán una media de 128 vuelos menos a la semana con respecto al mismo periodo de 2024. Esto se traduce en una reducción de la oferta del 32,7%. En los cinco meses de invierno del año pasado se registraron 7.823 vuelos, y para esta temporada están previstas solo 5.254 operaciones. La pista de Lavacolla anotará en torno a 236 movimientos a la semana entre despegues y aterrizajes de carácter comercial. En 2024 fueron 391.

Las cifras que se manejan demuestran que pese al refuerzo de frecuencias que aplicarán compañías como Vueling no se compensará el tijeretazo de la low cost irlandesa. Evidentemente, la reducción de vuelos repercutirá negativamente en el número de pasajeros que mueva el aeropuerto de Santiago hasta el 28 de marzo de 2026. Aena prevé, en base a los datos facilitados por las aerolíneas —que siempre pueden variar—, una oferta total de 901.630 asientos para la temporada, lo cual representa una reducción del 34 % en relación al invierno pasado, cuando se anotaron 1,36 millones de plazas de avión.

Las cifras actuales se traducen en una media de 45.000 asientos semanales, cuando en 2024 fueron en torno a 68.000. Por lo tanto, se estima que Lavacolla reducirá su número de pasajeros en unos 23.000 a la semana, cuando el año pasado se movían sobre 45.000.

En conjunto, en los tres aeropuertos gallegos las aerolíneas han programado un total de 2.138.506 asientos, un 17,1 % menos que la temporada de invierno pasada, y 12.522 operaciones, un 16,2 % menos que en 2024, según Aena.

Como ya adelantó EL CORREO, en total se pierden al menos ocho destinos, cuatro nacionales y cuatro europeos. No solo eso, sino que la oferta de los 16 que se mantendrán verán muy reducido su número de plazas, puesto que la inmensa mayoría estaban hasta ahora operados tanto por Ryanair como por Vueling. Desde este fin de semana permanecen en la parrilla los vuelos de la segunda, con frecuencias semanales que, según avanzó la aerolínea con sede en El Prat de Barcelona, podrían variar en base a la demanda que se detecte en Lavacolla tras el cierre de la base de la low cost irlandesa.

De las conexiones nacionales que había en temporada alta, Lavacolla perderá cuatro, pasando de 16 a 12, tal y como ha podido comprobar este medio en las billeterías de las propias aerolíneas. Desaparecen (al menos de momento) las rutas a Alicante, que venía operando Ryanair, y también las de Ibiza, Menorca y Zaragoza, que asimismo ofrecía la aerolínea de bajo coste irlandesa. Los baleares suelen ser destinos habituales de la temporada estival y que se cancelan durante los meses invernales.

En todo caso, la terminal de Rosalía de Castro se queda con solo doce conexiones domésticas. Barcelona, que desde ahora solo será operada por Vueling tras el cierre de la base de Ryanair; Bilbao, que ofrece Air Nostrum; Fuerteventura, con la que se queda Vueling en exclusiva; al igual que la ruta de Gran Canaria. En el caso de Lanzarote, ambas aerolíneas la seguirán ofreciendo en sus programaciones de invierno; al igual que la conexión directa a Sevilla.

El puente aéreo con Madrid se lo queda en exclusiva Air Nostrum, tras plantarlo la irlandesa, y deberá competir con el AVE tanto en frecuencias como en precios. También con la ruta que Vueling mantendrá abierta en invierno a Londres Heathrow, uno de los hubs más importantes de Europa por su oferta de vuelos directos a todos los continentes.

Volviendo a la oferta doméstica, la conexión a Málaga será operada también solo por Vueling, perdiendo las frecuencias y asientos que ofrecía Ryanair en Santiago; al igual que ocurrirá desde ahora con la ruta a Palma de Mallorca.

Los destinos de sol y playa, sobre todo en invierno, son una garantía para las aerolíneas. Por eso se mantendrán las rutas a Tenerife Norte, operada por Vueling, y Sur, que mantendrá la irlandesa con aviones basados en el aeropuerto del archipiélago canario. También conserva en su programación el enlace con Valencia. Vueling anunció recientemente que en fechas navideñas, y posiblemente después también, incorporará la ruta de Alicante.

Se mantienen las de Suiza, Londres y París. Con la llegada del invierno desaparecen de la oferta las conexiones con Bruselas Charleroi (Ryanair), Dublín (Air Lingus y Ryanair), Fráncfort (Lufthansa) y Memmingen (Ryanair). De esta manera, y a expensas de que pueda haber novedades de última hora, solo se ofertarán cuatro destinos europeos: Basilea y Ginebra, que ofrece EasyJet, dos conexiones muy demandadas por la emigración gallega en Suiza; París Orly, que mantiene Vueling, y Londres, con la opción de volar hacia o desde tres aeropuertos: Heathrow, Gatwick (Vueling) y Stansted (Ryanair).