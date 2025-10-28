Husni Abdel, embajador de Palestina: «No hay un conflicto religioso, es un proceso colonialista»

«España ha estado del lado correcto de la historia», afirmó el embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, durante su intervención en el Auditorio de Afundación esta mañana en Vigo. El diplomático inauguró con su ponencia «Palestina en el contexto internacional» la jornada «Gaza hoy: miradas desde la diplomacia y el periodismo», un foro de reflexión que reunió a expertos, periodistas y representantes institucionales para abordar el presente de Palestina tras el reciente Acuerdo de Paz de Sharm el-Sheij (Egipto), que puso fin a la guerra de Gaza iniciada en 2023.

El embajador fue presentado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien destacó la fuerza de sus argumentos y la coherencia de una vida marcada por la resistencia y el conocimiento. «Cuando a uno le asiste la razón —dijo el regidor—, la fuerza es imparable». Caballero subrayó también la importancia del diálogo y el compromiso ético en tiempos de guerra. Realizó un periplo por la vida del periodista, político y diplomático palestino, nacido en un campo de refugiados, que luego vivió su infancia entre Jordania y Bulgaria antes de trasladarse a Cuba y que ejerció como consejero en las embajadas de Palestina en Venezuela y México, y más tarde en Argentina.

Cuando España dio un paso histórico al reconocer oficialmente al Estado de Palestina en 2024, Husni Abdel se convirtió en el primer embajador palestino acreditado en nuestro país.

En su discurso, Abdel Wahed denunció la «doble moral» con la que, a su juicio, parte de la comunidad internacional aborda el conflicto. «Cuando se habla de rehenes israelíes y de presos palestinos, debemos recordar que más de mil palestinos permanecen detenidos sin cargos ni juicio. Nosotros, que luchamos por la libertad, no podemos privar de ella a nadie, ni siquiera a un enemigo», señaló.

Husni Abdel, hoy en Vigo. / Pedro Mina

En su intervención, Abdel Wahed expresó su reconocimiento al pueblo español “por su cariño y su coherencia”. “En mi tierra —recordó— decimos que el cariño no se agradece, se valora. Por eso quiero expresar mi valoración al pueblo de España y, en especial, a esta ciudad, por estar siempre del lado humano y justo de la historia”.

El embajador abordó después los fundamentos históricos del conflicto y cuestionó los relatos que lo presentan como un enfrentamiento religioso. “Ni es un conflicto ni es religioso —afirmó—. Es un proceso colonial. Han querido vender la idea del ‘pueblo elegido’ y la ‘tierra prometida’, pero me pregunto: ¿acaso Dios es un agente inmobiliario? Si Dios es justo y ha creado el universo, ¿cómo puede tener un pueblo elegido y dejar fuera a los demás? Para Dios, todos somos iguales.”

"Se está normalizando la idea de la ocupación"

Con ironía, desmanteló también otro de los mitos más repetidos sobre Israel: “Dicen que han hecho florecer el desierto. Pero Palestina no era desierto: ha sido una civilización agrícola desde tiempos antiguos.”

A lo largo de su exposición, Abdel Wahed subrayó que “la ocupación de Palestina no es una novedad, sino la continuación de una larga cadena de invasiones impulsadas por potencias coloniales”. Y advirtió de que la crisis actual refleja una tendencia global más peligrosa: “Se está normalizando la idea de la ocupación, de imponer por la fuerza lo que no se consigue por el derecho. Lo que hoy se acepta en Palestina, mañana puede aplicarse en cualquier otro lugar.”

Pese al tono crítico, Abdel Wahed concluyó con un mensaje de confianza: “Somos un pueblo milenario. Todas las potencias que nos invadieron desaparecieron, y Palestina sigue ahí. Esta no será la excepción.”

Inauguración de las conferencias. / Pedro Mina

Miradas desde la diplomacia y el periodismo

La jornada “Gaza hoy: miradas desde la diplomacia y el periodismo” se celebra desde hoy martes 28 de octubre en el Auditorio de Afundación-Obra Social ABANCA (Vigo). Coordinada por Lola Galovart (ONG Hoy por Ti) y presentada por Alejandra Alonso, presidenta de la Fundación Alba Torres Carrera, la cita busca acercar, “con rigor y sensibilidad”, la realidad de Palestina y las claves del proceso de negociación abierto tras el alto el fuego de Sharm el-Sheij.

El acto fue inaugurado por Antonio Durán “Morris”, presidente de "Hoy por Ti", quien recordó que “el horror ya lo conocemos” y planteó la pregunta que sobrevoló toda la jornada: “¿Hay lugar para la esperanza?”. Desde el lunes, añadió, Vigo ondea las banderas de Palestina como símbolo de apoyo y solidaridad con un pueblo que sufre “una tragedia de dimensiones históricas”.

Se completa con un ciclo de cine, una exposición fotográfica y un recital musical, que se celebrará en Porta do Sol el sábado.