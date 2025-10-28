Galicia reforzará el año que viene la retención del talento

La Xunta, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, reforzará en el año 2026 su apuesta a favor de la formación y retención de talento joven con una serie de medidas que en total supondrán una inversión cercana a los treinta millones de euros. Así lo explicó ayer el conselleiro, José González, durante su comparecencia en el Parlamento para desgranar los presupuestos de su consellería, que tiene un presupuesto total de casi 497 millones de euros.

Según explicó el titular de la cartera gallega de Emprego, estas iniciativas se enmarcan en varias líneas de actuación, como la Estratexia Mocidade Activa, que recibirá 6,3 millones para continuar apostando por la empleabilidad de este sector de la población, Galicia emprega Moz@s (4 millones), Investigo (casi 5 millones) y Cooperas, que recibirá un presupuesto de 15 millones, de los cuales 10 se destinarán a la contratación de gente joven. Destacó también las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (2,5 millones) para atraer talento a Galicia o las ayudas Emprega Muller, a las que se destinarán 7 millones de euros.