Galicia tiene 82 colegios y 28 centros de mayores en zonas inundables

Mañana se cumple un año de la dana que dejó 229 muertos en Valencia y arrebató la cotidianidad a miles de personas. Un evento que, de haberlas, puso fin a las dudas sobre la importancia que tiene adelantarse a estas catástrofes y prevenir inundaciones que, debido al cambio climático y a la degradación del suelo, cada vez serán más frecuentes y de mayor intensidad. De hecho, desde el Observatorio de Sostenibilidad alertan de que estos fenómenos meteorológicos extremos, unidos a la falta de planificación, se han convertido en el «mayor riesgo asociado al cambio climático de nuestro país». Es por ello que la entidad ha publicado el informe ‘Infraestructuras críticas inundables en España’, que ha detectado, al menos, 1.358 colegios y centros de educación infantil en zonas de riesgo, de los que 82 están en Galicia. A estos, además, hay que sumar otras infraestructuras, como 28 centros de mayores, tres campings o cuatro instalaciones sanitarias, como los hospitales de Valdeorras y de Virxe da Xunqueira, de Cee.

En este informe, tal y como explica a FARO DE VIGO Fernando Prieto, el fundador del Observatorio de Sostenibilidad, se detectaron y analizaron puntos, instalaciones o infraestructuras localizadas en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, en función de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ministerio, indica, calcula cuánto se podría inundar una zona en 10, 100 o 500 años, y en la dana, los propios estudios del observatorio constataron que las mediciones a 500 años tuvieron mayor grado de acierto que las demás, motivo por el cual se optó por este baremo. Esto, en todo caso, no significa que las zonas analizadas vayan a inundarse siempre cada medio milenio: «Puede ocurrir mañana, y hay que estar preparados», asevera Prieto.

En base a estos datos, se detectaron 10.197 puntos en superficies inundables en todo el país, de los que se estima que el 16% están en una situación de peligrosidad leve, el 13% en situación grave y el 71%, muy grave. De estos últimos, llama la atención que Galicia es la segunda comunidad con más infraestructuras con un grado de amenaza por inundación muy grave (un 16%), tan solo detrás de Cataluña (37%). La siguen País Vasco (8%), Andalucía (7%), Castilla y León (6%), Murcia (5%) y Valencia y Aragón, con un 4% cada una.

De estas 10.197 instalaciones, el observatorio analizó y clasificó una muestra de 4.340, y de ellas, 486 están en Galicia. La gran mayoría son instalaciones eléctricas, como centrales hidroeléctricas o torres de alta tensión, y estaciones de tratamiento de agua, pero también forman parte del listado infraestructuras como colegios, residencias de mayores o, incluso, hospitales, comisarías y estaciones de bomberos.

Concretamente, el Observatorio de Sostenibilidad detectó en Galicia 82 centros educativos en zonas de riesgo de inundación —incluida una escuela infantil—, la gran mayoría (52) con riesgo muy grave, 16 con riesgo grave y 14 con riesgo leve. Muchos de ellos comparten municipio, como ocurre en Pontevedra (8), Vilagarcía de Arousa (6); o Moaña, Padrón, Betanzos o Monforte de Lemos, con 4 cada uno. Por provincias, 31 están en Pontevedra, 20 en A Coruña, 16 en ourense y 15 en Lugo. A estos centros, además, hay que sumar otras instalaciones, como 3 centros de destinados a viviendas o pisos tutelados.

Centros educativos en zonas de riesgo de inundación / Hugo Barreiro

Del mismo modo, el informe también ha detectado 28 residencias de mayores en zonas de riesgo de inundación: 21 con peligrosidad muy grave, 4 grave y 3, leve. Cabe destacar que en esta variable se incluyen también los centros de día y las viviendas comunitarias.

Además, también se han detectado 4 centros sanitarios en zonas con riesgo de inundación —los hospitales de Valdeorras y Virxe da Xunqueira, el Centro de Especialidades de Betanzos y el Centro de Salud de Valga—, dos estaciones de bomberos —en Xinzo de Limia y Vigo—, dos estaciones de autobuses —en Cee y Baiona— once puestos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, y tres campings —en O Carballiño, Allariz y Sanxenxo—. Este último, reconoce Fernando Prieto, es un aspecto muy preocupante debido a la vulnerabilidad que tienen estas instalaciones a las inundaciones.

Ante esto, desde el Observatorio de Sostenibilidad, una entidad independiente fundada en Madrid en 2014 para analizar y difundir información relacionada con temas ambientales y sociales, destacan la importancia de tomar medidas preventivas, como establecer sistemas de alerta temprana, revisar los planes urbanísticos o implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones.

Se trata de un aspecto en el que la comunidad también está trabajando. De hecho, actualmente, la Consellería de Medio Ambiente está desarrollando el nuevo Plan de gestión de riesgo por inundación para el período 2028-2033, que incorporará una lista de zonas en las que se debe profundizar el seguimiento por el impacto del cambio climático con el fin de identificar tramos más vulnerables. Este año, además, se crearán las primeras zonas de inundación, para minimizar el riesgo en caso de lluvias intensas, con una inversión de 7,4 millones.

España tiene 77 instalaciones químicas en riesgo

Según los resultados del informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, en el país hay 82 instalaciones radiactivas y 77 instalaciones químicas afectadas por la directiva Seveso —que presentan un riesgo elevado de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos o peligrosos— en zonas de riesgo por inundación, lo que podría suponer un peligro para la seguridad medioambiental.

Por otro lado, en el ámbito de las instalaciones sanitarias, en todo el país hay 112 hospitales en zonas inundables y 3 centros de salud, infraestructuras «decisivas» en los primeros momentos de las catástrofes, tal y como señala el propio informe. Hay, además, 1.358 colegios en la lista —232 de ellos de educación infantil—, 27 centros de educación especial y 420 residencias de mayores.

En lo que a la seguridad y el abastecimiento se refiere, en España hay actualmente en zonas de riesgo por inundación 51 instalaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil, 114 comisarías, 375 depuradoras de aguas residuales, 415 subestaciones de energía y 282 infraestructuras de abastecimiento de agua. Finalmente, el informe señala también que hay 13 aeropuertos en peligro por gran inundación, 4 estaciones de ferrocarril y 90 estaciones de autobús, entre otros.