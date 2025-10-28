Edith Rodríguez, Reporteros sin fronteras: “Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia”

“Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia”. Con esta afirmación contundente, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), denunció durante su intervención en Vigo la magnitud del ataque sistemático a la prensa en Palestina. La responsable de la Asociación, presentada por la subdirectora de FARO de Vigo, Irene Bascoy, recordó que cerca de 250 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí desde el siglo XIX hasta hoy, una cifra sin precedentes en la historia contemporánea.

Estamos hablando de una media de diez periodistas asesinados por año, pero “el número se ha disparado en los últimos meses”, explicó Rodríguez Cachera, subrayando que la ofensiva israelí en Gaza ha convertido el territorio en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

No son daños colaterales

La representante de RSF destacó que, según los datos de la organización y de la Federación Internacional de Periodistas, al menos un millar de reporteros y comunicadores locales trabajaban antes del inicio de la ofensiva israelí. Rodríguez Cachera insistió en que no se trata de “daños colaterales”, sino de una política sistemática de silenciamiento. “Quieren una Gaza sin testigos, intentan transformarlo en lo que en la jerga se denominada un agujero negro informativo”, sostuvo.

Para dimensionar el drama, la vicepresidenta de RSF comparó las cifras con el contexto español: “Si aplicáramos la misma proporción a la población de España, equivaldría a que unos 4.000 periodistas españoles hubiesen “desparecido del mapa”.” Es una barbarie sin precedentes”.

Consultada por Irene Bascoy sobre la impunidad de Israel en esas muertes, Edith Rodríguez, aseguró que RSF ha presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidades por los ataques deliberados contra informadores en Gaza y Cisjordania.

Escepticismo sobre la paz

Tras la intervención de Rodríguez Cachera, tomó la palabra Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en una conferencia titulada “Apuntes de urgencia sobre el acuerdo entre Israel y Hamás”, presentada por el periodista de FARO de Vigo Fernando Franco.

Núñez Villaverde mostró su escepticismo respecto a la paz en Oriente Medio, señalando que, aunque formalmente se haya anunciado un alto el fuego, “no existe un verdadero acuerdo de paz”. En su análisis, advirtió que Israel no está dispuesta a renunciar a su control territorial, lo que impide cualquier solución estable y duradera. Ante la pregunta del periodista, el experto reconoció que las movilizaciones ciudadanas y las protestas en las calles europeas sí pueden tener un impacto indirecto, al influir en la orientación de los gobiernos, pero lamentó que “hasta ahora no se ha ejercido una presión internacional significativa sobre Israel”.

La jornada continuó con las intervenciones de la escritora y experta en Oriente Medio, bajo el título “No nos ven como humanos”, y del activista palestino Samir Ashour, ex presidente de la asociación Galicia-Árabe Jenin, quien reflexionó sobre “Por qué tenemos que ser solidarios con Palestina”. El acto concluyó con un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas palestinas y a los periodistas asesinados.