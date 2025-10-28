El BNG rechaza los comentarios de Queiruga y Rueda critica su «tibieza»
REDACCIÓN
Santiago
El BNG, a través de su viceportavoz primera, Olalla Rodil, condenó los comentarios de su compañero de partido Rogelio Santos Queiruga sobre la número dos del PP, Paula Prado, asegurando que «no tiene nada que ver» con el Bloque. Queiruga respondió a una crítica de Prado en X (que relacionaba el BNG y a los «herederos de ETA») diciendo que «muchas señoras de este país dirían a Paula Prado que ella si tiene falta de una bomba en la ‘cona’».
Por su parte, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, condenó la «tibieza» de la respuesta de los nacionalistas, reclamando una «condena sin paliativos».
