Tráfico activa una campaña especial de control de luces y neumáticos
REDACCIÓN
La DGT y la Guardia Civil de Tráfico en Galicia activan hoy un Plan de Vigilancia Especial de neumáticos y luces de los vehículos, todo ello coincidiendo con el cambio de hora estacional y con el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
Se trata de un plan que tiene como objetivo reforzar el mensaje de la necesidad de revisar el estado de los neumáticos de los vehículos para garantizar la adherencia, y de las luces para ver y ser vistos por el resto de usuarios de la vía. En el caso de las motocicletas y de los peatones, las luces y los neumáticos son «especialmente relevantes» para estos dos colectivos.
En este contexto, la DGT recuerda que en lo que va de año se han registrado 10 peatones y 19 motoristas fallecidos en accidentes de tráfico en las vías interurbanas de Galicia.
Así, la Delegación indicó que a nivel nacional, aproximadamente más de un millón de los vehículos, un 5%, circulan con defectos graves en las ruedas, principalmente por llevar una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal de 1,6 mm; tener un desgaste irregular debido a una mala suspensión o una alineación incorrecta y circular con una presión errónea.
