Los sindicatos estudian medidas de presión contra el Plan de Recursos Humanos de Primaria

Los sindicatos CIG, CCOO, CSIF y UGT, que integran la mesa sectorial de sanidad, coinciden en rechazar el nuevo Plan de Recursos Humanos en Atención Primaria y pactarán una respuesta conjunta para frenarlo. Además no descartan posibles protestas o movilizaciones si la Consellería de Sanidade no acepta cambios.

Las centrales sindicales advierten que las medidas propuestas por el Sergas son un retroceso y «precarizan» el empleo. Rechazan que todas las vacantes de medicina de familia se cubran ahora con la categoría de Facultativo Especialista que lleva aparejada la obligatoriedad de hacer guardias. «Se agravará el déficit de médicos porque esas plazas serán ahora menos atractivas», lamenta Manuel González Moreira, de la CIG.

Además ahora Sanidade, según denuncia, obligará a los facultativos que accedan por concurso de méritos, sin examen, a quedarse tres años en la plaza, en lugar de dos como hasta ahora.

«Es preconstitucional. No tienen trabajadores y lo que hace es quemar aún más a los que tienen», lamenta Javier Martínez, de UGT, que además tilda de «barbaridad» que se creen plazas itinerantes.

También desde el sindicato médico Simega han mostrado su rechazo a las medidas de Sanidade: «empeora ostensiblemente las condiciones laborales».