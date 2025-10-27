Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sergas citará a 49.000 personas que hayan fumado en la última década para un cribado de cáncer de pulmón

El programa se estrenó en el área de A Coruña, donde se detectaron cinco casos entre los 273 pacientes invitados

Una sanitaria examina una prueba torácica

Una sanitaria examina una prueba torácica / Kateryna Ket

R. V.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) extiende el proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón a todas las áreas sanitarias de Galicia y citará a unas 49.000 personas.

Así lo ha trasladado el titular del Gobierno gallego en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde ha detallado que este programa se dirige a personas de entre 55 y 74 años que fumen actualmente o que lo dejaran en los últimos 10 años.

En total, el Sergas invitará a participar en este programa a 49.000 personas a través de un SMS que se comenzará a enviar entre este lunes y el martes.

Tal y como ha explicado Alfonso Rueda, se someterá a un TAC a los participantes y, en caso de alguna anomalía, se activarían las vías rápidas necesarias para hacer nuevas pruebas.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha señalado que por el momento esta iniciativa se extiende «como prueba piloto». Con los resultados que se alcancen, la Consellería de Sanidade «evaluaría la posibilidad de incluirlo en la cartera de servicios generales» del Sergas.

El objetivo, ha reafirmado, es «consolidar a Galicia como referente» en este ámbito, destacando que la Administración autonómica ha sido «pionera» en cribados de próstata y pulmón.

En cuanto a los resultados del programa piloto en el área sanitaria de A Coruña, Rueda ha expuesto que de las 273 personas invitadas, el 72% acudieron a la cita, detectándose cinco casos, «la mayoría en fase inicial» y, además, «se descubrieron otros problemas de salud».

