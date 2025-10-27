Renfe refuerza la oferta de trenes en el Eje Atlántico con 4.600 plazas semanales más

Renfe ha anunciado una importante mejora en el Eje Atlántico a partir del próximo 3 de noviembre, cuando la oferta de plazas en los trenes de Media Distancia que prestan servicio entre A Coruña y Vigo Urzáiz aumentará gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos para prestar un mismo servicio, la compañía sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor.

La compañía ha programado cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12% más y reforzar, sobre todo, trayectos con gran ocupación en días y horas punta.

«Esta medida permitirá atender de forma más eficiente a la gran demanda de usuarios de este corredor (A Coruña-Vigo Urzáiz/Guixar), consolidado en 2024 como el más demandado a nivel nacional con más de 5,3 millones de viajeros anuales», destacan.

La operadora ferroviaria señala que esta actuación se enmarca en el compromiso de Renfe con la mejora continua del servicio y la apuesta por una movilidad más eficiente y sostenible. «El refuerzo de plazas contribuirá al fomento del uso del transporte público frente al vehículo privado, reduciendo así el impacto ambiental», señala en un comunicado oficial.