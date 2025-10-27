Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prado denuncia un ataque del nacionalista Rogelio Santos en redes sociales

REDACCIÓN

Santiago

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, denunció ayer un ataque en redes sociales por parte de Rogelio Santos Queiruga, número 4 en la lista del BNG en las europeas, en el que este llega a decir que le hace falta una bomba —mediante un emoticono— «na cona».

Santos Queiruga, marinero y divulgador, reaccionó a un mensaje previo de Prado en el que se preguntaba «para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco» y ella misma respondía que «para traer a la kale borroka a Galicia», texto que completó con los emoticonos de la bomba y la explosión.

A raíz de ese texto, Queiruga publicó que siente «asco» por Prado y que le parece «gravísimo» lo que ella hace sin que nadie le diga nada.

