La Xunta convocará 1.500 plazas de profesorado el próximo año

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, avanzó hoy que la Xunta convocará el próximo año alrededor de 1.500 plazas de profesorado a través de una nueva oferta de empleo público, lo que –ha asegurado– permitirá seguir consolidando la bajada progresiva de ratios que Galicia inició de forma pionera el pasado curso, al tiempo que «asegurar una plantilla docente amplia y estable, con un récord de profesores pese al contexto de disminución del alumnado», aseguran.

Anotan que la cifra exacta se determinará una vez que se conozca el número definitivo de jubilaciones, pero en todo caso «cubrirá de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado», según explicó esta mañana el conselleiro en la Comisión 3ª del Parlamento, donde compareció con su equipo para presentar los presupuestos de su departamento para 2026.

Las cuentas de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para el próximo ejercicio ascienden a 3.090 millones de euros, lo que supone un aumento de 43,8 millones respecto al año pasado, pese a la caída del 1,4% de los fondos MRR. Se trata de unos presupuestos que son «la expresión de un compromiso político con la educación, las universidades, la ciencia y la innovación como pilares fundamentales para asegurar el bienestar de las personas y el progreso social y económico de Galicia», aseguró el conselleiro.

Así pues, la Consellería de Educación dispondrá en 2026 del mayor presupuesto de su historia, «consolidando subidas sólidas y constantes ya durante seis años consecutivos para la mejora de la enseñanza como servicio público esencial y el impulso de la ciencia como base económica y del conocimiento», añadió.

En el ámbito estrictamente educativo, estas cuentas –afirman– permitirán dar respuesta a grandes retos como la igualdad de oportunidades, el bienestar y la convivencia en las aulas, la llegada de alumnado extranjero, la consolidación del modelo gallego de enseñanza híbrida, la mejora de las infraestructuras educativas y el refuerzo de la profesión docente apoyando y mejorando sus condiciones y formación. No en vano, aproximadamente dos de cada diez euros de los gallegos están destinados a la educación.

Nuevas medidas de apoyo a las familias

Román Rodríguez destacó que estos presupuestos «permiten reforzar la igualdad de oportunidades» dando cobertura a dos medidas de nueva implantación: las ayudas a las familias para comedores escolares y la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar.

En el primer caso, recuerdan que se habilitará una nueva línea de ayudas para sufragar el coste de los comedores gestionados por ANPAs, ayuntamientos y colegios concertados que, hasta ahora, no recibían apoyo directo. El programa, que se estima beneficiará a unos 20.000 alumnos, se desarrollará en dos fases: la primera ya en 2026, con 150 euros de ayuda para los tramos de renta de hasta 6.000 euros, y la segunda, en 2027, incorporando rentas entre 6.000 y 10.000 euros, que recibirán 100 euros.

Asimismo, entra en vigor la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar para las familias que, por renta, quedan fuera de las ayudas de la Xunta, es decir, aquellas con rentas entre 10.000 y 30.000 € per cápita.

Además de la mejora de la calidad educativa, Rodríguez destacó el mantenimiento de la estructura territorial y laboral de la enseñanza como uno de los retos de futuro ante la caída demográfica. Esto se está abordando con el cumplimiento del Acuerdo de mejora y modernización de la enseñanza firmado con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT, que ya ha permitido, entre otros, evitar el cierre de unas 500 aulas en dos cursos.

También se reforzó la contratación del profesorado, con un récord de 31.756 docentes este curso (150 más), pese a contar con 4.255 alumnos menos. Precisamente en el capítulo del profesorado, cabe destacar el incremento acumulado de 160 millones de euros en el presupuesto destinado a personal desde la puesta en marcha del citado acuerdo.

De este modo, «la Consellería seguirá implementando mejoras en las condiciones del profesorado en aspectos como la conciliación, reducción del horario lectivo, mejora de la carrera docente, subidas salariales y reducción de la burocracia»

Este apoyo incluye también la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo al Docente, incluida ya en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, con el objetivo de darle el máximo rango normativo y ofrecer así a los docentes la mayor protección y asesoramiento. Este nuevo servicio complementa el refuerzo que este curso realiza el Gobierno gallego de la condición de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones directivas, organizativas, docentes y disciplinarias, poniendo el acento en que ningún docente sea víctima de situaciones contrarias a la convivencia.

También se refuerza como «prioridad de gobierno» la inclusión y el bienestar en las aulas como elementos clave para blindar una enseñanza de calidad y equitativa. Precisamente los Presupuestos 2026 reservan más de 28 millones de euros para el desarrollo de la Estrategia de Inclusión Educativa, con nuevas medidas como el Termómetro de Acoso Escolar y la creación de la Red de Ayuntamientos contra el acoso, que se unen a otras como el programa de acogida y apoyo educativo al alumnado extranjero o los primeros ciclos de FP Básica Adaptada.

En el ámbito de la FP, estas cuentas duplican los fondos propios y este departamento dispondrá de 18,1 millones para seguir consolidando la Estrategia Gallega de FP 2030 y el desarrollo del Plan FPGal360, con propuestas innovadoras para combatir el abandono escolar.

Máximo histórico para las universidades públicas

La aportación presupuestaria al sistema universitario público alcanza casi los 560 millones de euros, 20 millones más que el año pasado. Esto consolida a Galicia como la tercera comunidad autónoma que más invierte por alumno, con 9.655 €. Además, Galicia alcanza ya el 1% del PIB de gasto público destinado a sus universidades, adelantándose al objetivo fijado por el Gobierno central para 2030.

En el ámbito universitario, la Xunta sigue reforzando las medidas de apoyo a las familias con matrícula gratuita para todos los cursos de grado y tasas congeladas para los másteres y para quienes no cumplan los requisitos de gratuidad, lo que convierte a Galicia en la comunidad con la universidad pública más accesible de España. Para este capítulo hay consignados 9,3 millones. Además, a través del Plan de Financiación Universitaria, las tres universidades públicas gallegas recibirán casi 550 millones, unos 35 millones más de lo previsto al inicio del plan en 2022.

A mayores, el impulso del Plan de Infraestructuras Universitarias dotará con más de 40 millones de inversión directa a las tres universidades públicas y movilizará más de 100 millones en total con actuaciones clave como la nueva facultad de Farmacia, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, el edificio de investigación e innovación industrial EI3, la rehabilitación de los edificios de la antigua ETEA y otras mejoras en centros universitarios.

El programa de investigación universitaria crece un 11,5% hasta alcanzar los 118,5 millones, lo que permitirá seguir dando oportunidades al talento investigador gallego asegurando una carrera completa, con la estabilización de contratos posdoctorales y la captación, retención y retorno de personal investigador de excelencia.

Modelo gallego de investigación estratégica y competitiva

En el ámbito de la investigación, las cuentas de 2026 alcanzan un nuevo máximo histórico con una inversión conjunta de 405,2 millones, lo que representa un 9% más que los 372 millones del presente ejercicio.

En este campo, se continuará con la ejecución del Plan Gallego de Investigación e Innovación 2025-2027, que contempla una inversión superior a 1.300 millones. Esto permitirá seguir avanzando en un modelo de Galicia innovadora y competitiva, con proyectos estratégicos en todos los ámbitos del conocimiento.

El impulso a las infraestructuras de supercomputación del CESGA y del polo de tecnologías cuánticas de Galicia, la creación de la Fundación GALTIA y el despliegue de la Fábrica de Inteligencia Artificial de Galicia son algunas de las acciones más destacadas en este ámbito.

El conselleiro subrayó que 2026 será el año en que comience el desarrollo de GALTIA como la nueva Fundación Gallega de Atracción de Talento Investigador de Alto Nivel, que contará con un presupuesto inicial de 35 millones de euros, cuatro de ellos consignados en las cuentas de este año, y “con un retorno económico estimado de 117 millones”. Esto permitirá comenzar a captar, estabilizar y apoyar hasta 30 investigadores de máximo prestigio internacional.