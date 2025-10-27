El Bloque pide al Gobierno que acelere el proceso para «recuperar» la isla de Toralla
REDACCIÓN
La senadora del BNG, Carme da Silva, ha instado al Gobierno central a «agilizar» el proceso de recuperación del tránsito público en la isla de Toralla, en Vigo, así como a «cumplir la ley y ejecutar el proyecto para recuperar la isla y devolverla a los vecinos».
En este sentido, el Bloque ha registrado iniciativas dirigidas al Ejecutivo para conocer el estado actual del proyecto y los plazos previstos para su tramitación y ejecución.
La senadora nacionalista ha recordado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica informó en abril de que el contrato para la redacción del proyecto había sido adjudicado con seis meses de plazo de ejecución, y debía estar finalizado a finales de septiembre.
«Queremos saber si ese proyecto está finalizado, si fue remitido al Ministerio y cuando se va a someter la información pública, tal y como establece la normativa», insistió Da Silva.
