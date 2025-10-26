La Xunta urge al Estado homologar titulaciones para la inserción de retornados
REDACCIÓN
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participaron ayer en Oroso en el acto de bienvenida a los beneficiarios de la novena edición de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), una iniciativa pionera puesta en marcha por la Xunta en 2017 para atraer talento cualificado y fomentar el retorno de la juventud universitaria gallega residente en el exterior.
En el acto, González puso de manifiesto que el 80% de los beneficiarios de los cursos anteriores continúa residiendo, trabajando o emprendiendo en Galicia y aseguró que la Xunta trasladó esta semana al Gobierno central la necesidad de establecer una vía específica y ágil para los beneficiarios de las bolsas BEME, reclamando un procedimiento claro que permita agilizar el proceso de reconocimiento de sus titulaciones universitarias y garantizar así el acceso a trabajos acordes a su formación.
