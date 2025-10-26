El nuevo bum de la vivienda deja una recaudación récord en Galicia

La Administración autonómica contará el próximo año con 14.240 millones de euros de presupuesto, por encima incluso del techo de gasto aprobado en agosto y que, teóricamente, establece el límite. Una de las razones de que se sobrepase es que la hacienda gallega prevé unos ingresos récord de 8.925 millones procedentes de los impuestos, que serían 921 millones más que los calculados inicialmente para 2024, debido sobre todo al buen comportamiento de tributos como el IRPF o el IVA. Pero este año hay otro impuesto que apunta a récord histórico, que es el que grava la compra de vivienda usada —también de coches de segunda mano— y que debido a la evolución imparable del negocio inmobiliario podría dar al final del año, si se mantiene la dinámica que ha mostrado Galicia entre los meses de enero y agosto, 411 millones de euros, lo que supone unos 50 por encima de las previsiones que marcó al Consellería de Facenda en sus presupuestos de 2024.

El objetivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) era llegar a los360 millones a final de año, pero en agosto ya se habían registrado derechos reconocidos por importe de 274,5 millones de euros, según el balance de ejecución presupuestaria que elabora el Ministerio de Hacienda. Esto hace que de proseguir la actual dinámica entre septiembre y diciembre se llegue a los 411 millones a final de año, puesto que la actividad inmobiliaria no da señales de contención.

Es más, hay claros indicios de que proseguirá su ritmo de continuo ascenso de operaciones de compraventa y del precio de los inmuebles, porque a falta de vivienda nueva en Galicia, son las usadas las que dominan ampliamente el mercado. El pasado año se vendieron en la comunidad 27.963 viviendas y de ellas, 25.569 eran usadas. O sea, nueve de cada diez.

Evolución imparable

Esta proporción se mantiene también este año. Las diferencias hay que buscarlas en la intensidad de la actividad y de los precios, que es mayor. Entre enero y junio se realizaron en Galicia 13.971 transacciones con pisos de segunda mano, lo que podría hacer acabar el año con casi 28.000 transferencias realizadas.

En cuanto al precio, el valor medio en las compras de vivienda realizadas en el primer trimestre se situó en los 141.956 euros, lo que supone un 7% más que en el arranque del ejercicio anterior (132.549 euros), según los datos del Ministerio de Vivienda.

El ITP-AJD grava, entre otras operaciones, la compra de inmuebles y de coches de segunda mano, puesto que a estos bienes si se adquieren nuevos se les aplica el IVA.

En el año 2022, la Consellería de Facenda calculó en 333 millones de euros los ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y finalmente alcanzó los 356 millones. Al ejercicio siguiente, la previsión era recaudar 376 millones, pero se quedaron en 352. Sin embargo, estas cifras tenían un efecto estadístico que no reflejaban realmente las cuentas, pues ese año dejaron de incluirse también los ingresos previstos de ejercicios anteriores que no se había ingresado en su momento porque se habían suspendido o aplazado los pagos.

En 2024 se calculó una recaudación de 331 millones de euros y finalmente se alcanzaron los 367, siendo la cifra histórica más alta.